"Hay un límite": Florencia Peña estalló en llanto por las acusaciones de Viviana Canosa

“Soy una persona controversial siempre y soy picante y me banco el juego. Yo sé jugar. Me he bancado muchas y es parte de quién soy. Y me banco el vuelto de ser cómo soy, de las cosas que digo. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puede gustar o no, te puede caer mal o no, puede no gustarte cómo actúo, como conduzco, me podés criticar como mamá, pero yo soy honesta”, comenzó diciendo frente a Angel de Brito y sus angelitas en LAM.

“Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados. Y creo que hay un límite, loco. Hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio. Pero un delirio que me excede”, siguió mostrándose visiblemente afectada.

Embed - FLORENCIA PEÑA EN LAM: "MUCHA GENTE ME QUIERE VER HUNDIDA" | Entrevista completa (17/04/25)

Luego contó que mantiene una comunicación con los demás mencionados por Canosa y lamentó los hechos que le adjudican: “Hablándolo con (Damián) Betular, hablándolo con la (Negra) Vernaci… Yo no querría estar acá sentada, querría estar acá sentada hablando de la obra. Hablando de nosotros, hace mil años que no vengo, pero vine, iba a salir por teléfono, pero vengo porque siento que esto hay que frenarlo ya”.

“Tengan mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares. Porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Porque yo estuve ensayando todo el día, no estaba muy enterada de lo que había pasado. Recién llegué a casa y vi un video de este hombre (Juan Manuel Dragani) hablando de mí”, sostuvo sobre la forma en la que se enteró.

“Dijo que la denuncia es ‘recluta menores’. Lo afirmó, no dijo ‘reclutaría’. ‘Recluta menores en tal dirección y tal dirección’… Y nadie le dice ‘pero ¿cuáles son las pruebas?’", cuestionó a Viviana.

“Con este asunto de que como hay secreto de sumario se agarra todo eso y dice ‘no bueno pero todo está en la causa’. No hay secreto de sumario un pingo. Y yo ya hablé con Burlando, y lo pueden llamar. Me dijo ‘Yo me metí en la causa y no hay ninguna denuncia’”, reveló.

Luego se refirió a las acusaciones: “Una red de trata, ¿de verdad se me está acusando? Yo, que además hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si yo estuviera o hubiera estado o estaría en alguna situación cercana a la delictividad, no estaría ya estampada contra un paredón?”.

Y cerró: “No estoy acá porque creo que la gente lo va a creer, estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo no quiero, porque ya me pasaron muchas de estas, no quiero googlear Florencia Peña y que lo primero que aparezca sea denuncia de trata. Porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes. Y es algo de lo que está buenísimo hablar”. (NA)