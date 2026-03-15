¿Mes raro y agotador? Por qué muchas personas están sintiendo cansancio en marzo, según la astrología

Para la astrología, hay fenómenos que podrían explicar por qué muchas personas sienten más cansancio mental o emocional de lo habitual.

En las últimas semanas, muchas personas atraviesan cansancio mental, dificultad para concentrarse, emociones más intensas o una sensación de desorden interno. Aunque estas experiencias pueden tener múltiples causas —desde el estrés cotidiano hasta cambios en la rutina—, dentro del mundo de la astrología hay quienes observan otra posible explicación: el particular clima energético que atraviesa el cielo durante marzo .

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El mes se encuentra atravesado por varios movimientos planetarios que, según la interpretación astrológica, pueden influir en el estado emocional o mental de las personas. Entre ellos aparecen eclipses , retrogradaciones y una fuerte presencia de planetas en signos asociados a la sensibilidad y la introspección.

Gran parte de la energía del mes se concentra en el signo de Piscis, el último del zodíaco. En astrología, Piscis está vinculado con el mundo emocional, la intuición, los sueños y la sensibilidad.

Cuando varios planetas transitan este signo al mismo tiempo, algunos astrólogos interpretan que el clima colectivo puede volverse más introspectivo y emocional. Esto puede traducirse en una mayor tendencia a la reflexión, pero también en momentos de confusión o dificultad para tomar decisiones claras.

En ese contexto, muchas personas pueden sentir que necesitan más descanso, silencio o tiempo para procesar lo que están viviendo.

Mercurio retrógrado y la sensación de desorden mental

Uno de los fenómenos más mencionados dentro de la astrología es la retrogradación de Mercurio, planeta asociado a la comunicación, el pensamiento y la organización mental.

Durante marzo, Mercurio atraviesa un período retrógrado en Piscis. Desde la perspectiva astrológica, cuando esto ocurre pueden surgir dificultades para concentrarse, malentendidos en conversaciones o una sensación de confusión en ideas y planes.

La retrogradación no implica que el planeta se mueva realmente hacia atrás, sino que se trata de un efecto visual que ocurre desde la perspectiva de la Tierra. Sin embargo, en astrología se interpreta simbólicamente como un período de revisión y replanteo.

Por eso, muchos especialistas sugieren utilizar estos momentos para reflexionar, reorganizar ideas o revisar decisiones antes de avanzar.

La temporada de eclipses y los cambios emocionales

Otro factor que intensifica el clima del mes es la presencia de eclipses.

A comienzos de marzo ocurrió un eclipse lunar total durante la Luna llena en Virgo. Este fenómeno astronómico sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece temporalmente al satélite natural.

En astrología, los eclipses suelen interpretarse como momentos de cierre de ciclos o de revelaciones importantes. Muchas personas sienten que durante estos períodos aparecen situaciones que obligan a replantear decisiones, relaciones o proyectos.

Ese tipo de procesos internos también puede generar sensaciones de agotamiento emocional o mental.

Un mes de transición energética

Muchos astrólogos coinciden en que marzo funciona como un puente entre dos etapas del año astrológico.

La primera parte del mes está fuertemente marcada por la energía de Piscis, que invita a cerrar procesos, reflexionar y conectar con el mundo interior. Sin embargo, hacia el final del mes comienza a sentirse con más fuerza la energía de Aries, el signo que inaugura el nuevo ciclo zodiacal y que está asociado con los comienzos.

Este cambio de energía puede generar una especie de “desfase” temporal: mientras algunas partes de la vida parecen pedir pausa y reflexión, otras empiezan a impulsar movimiento y acción.

Escuchar el ritmo personal

Más allá de la interpretación astrológica, muchos especialistas coinciden en que estos momentos pueden servir como una invitación a prestar atención al propio ritmo.

Si el cuerpo o la mente piden descanso, introspección o tiempo para reorganizar ideas, puede ser un buen momento para bajar el ritmo y observar qué procesos personales están atravesando un cierre o una transformación.

Desde la mirada simbólica de la astrología, marzo no sería necesariamente un mes de estancamiento, sino un período de transición.

Un tiempo en el que muchas personas pueden sentirse más sensibles o cansadas porque, al mismo tiempo, se están preparando para una nueva etapa que comenzará a tomar forma en los próximos meses.

Fuente: A24.