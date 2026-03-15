La inteligencia artificial acelera su expansión en el seguro: las implementaciones crecieron un 87% en 2025

La IA está redefiniendo el sector asegurador en 2026, con una implementación que creció un 87% en el último año.

La adopción de inteligencia artificial en la industria aseguradora mundial dio un salto significativo durante 2025. Según datos del “Evident AI Use Case Tracker for Insurance”, una base que monitorea iniciativas de IA en el sector, el número de implementaciones de esta tecnología creció un 87% interanual, reflejando la rápida incorporación de soluciones avanzadas en distintas áreas del negocio asegurador.

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El informe destaca que el impulso principal proviene de dos tendencias tecnológicas: la IA generativa y los sistemas de IA agéntica, capaces de ejecutar tareas complejas de forma autónoma y coordinar procesos completos dentro de las organizaciones.

El análisis revela que las iniciativas de IA generativa y agéntica representaron el 68% de todos los despliegues de inteligencia artificial registrados en el cuarto trimestre de 2025. Esta tendencia refleja cómo las aseguradoras están comenzando a adoptar soluciones más avanzadas, que no solo automatizan tareas específicas, sino que también pueden apoyar la toma de decisiones o ejecutar procesos complejos de manera autónoma.

La evolución tecnológica apunta hacia sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información, generar contenidos o recomendaciones y coordinar acciones entre distintas áreas del negocio, lo que abre nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Siniestros, suscripción y atención al cliente concentran los proyectos

El estudio de Evident también identifica las áreas donde la IA está teniendo mayor impacto dentro del sector asegurador.

La gestión de siniestros encabeza la lista, concentrando el 37% de los proyectos de IA registrados. La automatización de procesos, la evaluación de daños mediante modelos predictivos y el análisis de documentación o imágenes son algunos de los usos más extendidos en esta etapa.

En segundo lugar aparecen la suscripción y la tarificación, junto con la relación con clientes, con un 21% de los proyectos cada una. En estos ámbitos, las aseguradoras están utilizando IA para mejorar la evaluación del riesgo, optimizar precios y personalizar las interacciones con los asegurados a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

Beneficios tangibles para el negocio

Más allá del crecimiento en la adopción, el informe señala que alrededor del 40% de las aseguradoras ya reporta beneficios empresariales concretos derivados del uso de la inteligencia artificial.

Entre esas organizaciones, el 77% vincula estos resultados a mejoras en la productividad, lo que confirma el papel de la IA como herramienta para optimizar procesos, reducir tiempos operativos y aumentar la eficiencia interna. En menor medida, el 5% de las compañías atribuye los beneficios al crecimiento de ingresos, lo que sugiere que el impacto comercial directo todavía está en una fase más incipiente.

De la experimentación a la transformación operativa

En conjunto, los datos muestran que la inteligencia artificial está evolucionando rápidamente dentro del sector asegurador, pasando de proyectos piloto a implementaciones cada vez más estratégicas y escalables.

La combinación de IA generativa, sistemas agénticos y capacidades avanzadas de análisis de datos está permitiendo a las aseguradoras automatizar procesos complejos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios más personalizados.

A medida que estas tecnologías maduran y se integran en las plataformas operativas de las compañías, la IA se perfila como uno de los principales motores de transformación del negocio asegurador en los próximos años, redefiniendo tanto la eficiencia interna como la relación con los clientes.

Fuente: 100% Seguro.