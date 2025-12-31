Estrella Michelin verde 2025: estos son los restaurantes galardonados por su gastronomía sostenible este año

Es necesario que cada vez más restaurantes, pequeños y gigantes, se animen a migrar hacia este modelo de gastronomía sustentable, simplemente porque no es una moda, sino una forma más inteligente de cocinar en un planeta que cambia. La cocina del futuro seguirá siendo deliciosa, pero solo se logrará si también es responsable con el entorno.

Las Estrellas Michelin iluminaron de verde este 2025 a los mejores restaurantes que trabajan no solo para que su gastronomía sea excelente, sino que además para que resulte sostenible y comprometida con el planeta. Repasamos los ganadores 2025 de habla hispana y regionales próximos.

Te contaremos cómo nació la “estrella verde” y lo que evalúan los inspectores cuando reconocen a un restaurante por su compromiso ambiental y ético. La idea es entender por qué este distintivo se volvió un termómetro de sostenibilidad real en gastronomía.

En 2025, dentro de los países hispanohablantes como: Argentina , en Sudamérica; México en Norteamérica y España, en Europa, sumaron restaurantes ganadores de este galardón doblemente destacado.

La Estrella Michelin verde es un reconocimiento anual que destaca a restaurantes que están a la vanguardia por sus prácticas sostenibles, se hacen responsables de estándares éticos y ambientales, trabajan con productores y proveedores sostenibles, y buscan evitar desperdicios y reducir plásticos u otros materiales no reciclables en su cadena de suministros.

Su historia es reciente pero significativa, Michelin la presentó por primera vez en 2020 y la fue incorporando en varias ediciones de su guía. La lógica es simple, si la alta gastronomía marca tendencia, también puede empujar al sector hacia modelos de menor impacto, en un contexto donde el cambio climático ya condiciona cosechas, disponibilidad de agua y estabilidad de ecosistemas, como lo venimos repasando con los informes actualizados en Meteored.

Evaluación para entregar el gran premio: inspección rigurosa

Si bien no existe una manera única para evaluar, porque cada zona geográfica impone condiciones distintas propias de su territorio, los inspectores prestan especial atención en el funcionamiento concreto del restaurante, más allá del discurso.

La gestión responsable de los recursos, es fundamental, el restaurante debe demostrar que utiliza de manera eficiente recursos, como el agua y la energía. Y que gestiona adecuadamente los residuos y el desperdicio de alimentos, tanto en su proceso de elaboración como evitando excesos y/o sobrantes.

Promover la utilización de productos locales y de temporada, es la base de toda cocina sustentable, el restaurante premiado debe mostrar un compromiso con la promoción de los productos que cumplan con esas dos cualidades. De esta manera no solo fomentan la economía local sino que además reducen la huella de carbono.

No alcanza con que solo sean productos de estación y regionales; además, los ingredientes deben llegar desde prácticas agrícolas responsables y minimizando el uso de productos químicos y pesticidas.

El compromiso y la transparencia, el restaurante evaluado debe demostrar un compromiso de transparencia con la sostenibilidad. Entre otras cosas, compartiendo información sobre sus prácticas y políticas sostenibles con los clientes y el público en general.

Y por supuesto, la innovación y la mejora continua son condición necesaria, el restaurante debe demostrar una actitud innovadora y estar comprometido con la mejora continua en lo que respecta a la sostenibilidad y la responsabilidad social y ambiental.

En qué consiste el premio

La Estrella Verde no reemplaza a ninguna otra distinción, puede recibirla cualquier restaurante incluido en la Guía Michelin, tenga o no otras distinciones (Bib Gourmand, Plato, etc.). Se trata de una señal pública de que la sostenibilidad está integrada en la experiencia gastronómica, no como decoración, sino como práctica verificable.

En términos de impacto, funciona para visibilizar modelos que suelen ser más complejos (y a veces más costosos al inicio), compras de cercanía, agricultura regenerativa, reducción de mermas, pero que son estratégicos para adaptarse a un futuro con más estrés hídrico, eventos extremos y presión sobre suelos y mares.

Argentina - Estrella Michelin Verde 2025

La Guía Michelin destacó tres nuevas incorporaciones a la Estrella Verde en su edición 2025 para Argentina, ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Los restaurantes galardonados fueron:

Alcanfor (Buenos Aires): ubicado en el barrio de Villa Crespo, la Guía subraya una cocina centrada en producto estacional y el trabajo con pequeños productores, una forma concreta de achicar distancias, mejorar trazabilidad y sostener economías regionales.

Angélica Cocina Maestra (Mendoza): el proyecto se apoya en un huerto orgánico y un menú que conversa con el paisaje vitivinícola; la sostenibilidad aparece como diseño de origen, no como “extra”.

Osadía de Crear (Mendoza): Michelin remarca el uso de un huerto orgánico y una filosofía de abastecimiento enfocada en entorno y temporada, con una narrativa que pone en primer plano la relación cocina-territorio.

