Estado de excepción en Venezuela: quiénes pueden ser detenidos y qué restricciones habilita el decreto

Venezuela entró en estado de excepción tras la captura de Nicolás Maduro. El decreto de conmoción exterior, vigente por 90 días prorrogables, habilita controles reforzados, detenciones preventivas y militarización de infraestructuras estratégicas. En Caracas ya se multiplicaron retenes y denuncias de revisiones de celulares, mientras crece la tensión por detenciones de periodistas.
Entró en vigencia el estado de excepción en Venezuela: quiénes pueden ser detenidos y qué restricciones rigen
Desde ayer rige en Venezuela el estado de excepción, denominado oficialmente estado de conmoción exterior, y el impacto ya se siente en las calles. En Caracas se multiplicaron los puntos de control, donde fuerzas de seguridad detuvieron a peatones y conductores, los obligaron a descender de sus vehículos y revisaron sus teléfonos celulares, en una de las primeras señales visibles del endurecimiento del control estatal.
La medida se activó en un país sacudido por la intervención de Estados Unidos y la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro, en un escenario que abrió un capítulo de incertidumbre política y tensión social.
Un decreto por 90 días (prorrogables) y con facultades extraordinarias
El decreto fue publicado en Gaceta Oficial con fecha 3 de enero, el mismo día en que Maduro fue capturado en Caracas tras una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares. El texto declara un estado de conmoción exterior por 90 días, prorrogable por un período igual, y ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Además, militariza infraestructuras críticas —como servicios públicos, telecomunicaciones, energía e industria petrolera— y habilita facultades extraordinarias para el Ejecutivo, entre ellas:
¿Quiénes pueden ser detenidos bajo el estado de excepción?
El decreto habilita detenciones ante conductas consideradas como alteración del orden público o riesgos para la seguridad nacional. En los hechos, el Estado queda facultado para arrestar a personas que:
incumplan restricciones de circulación
participen en concentraciones o marchas no autorizadas
sean consideradas sospechosas de “afectar infraestructuras críticas” militarizadas
realicen acciones calificadas como “incitación”, “perturbación del orden” o “apoyo a agresiones externas”
difundan mensajes, audios o publicaciones que el gobierno interprete como colaboraciones con actores externos
En los primeros controles relevados en Caracas, los uniformados revisaron celulares buscando material que expresara apoyo a los ataques de Estados Unidos o a la captura y extracción de Maduro.
Patrullajes intensivos, tanques en la capital y control de movilidad
La tensión escaló pasada la medianoche del lunes, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, difundió un video rodeado de agentes armados con fusiles de asalto y anunció el inicio de patrullajes intensivos para “garantizar la paz”.
En paralelo, vecinos reportaron el despliegue de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana, un control estricto de la movilidad urbana y mayores restricciones para circular de noche, una postal que profundizó el clima de miedo en sectores de la población.
En otras ciudades como Maracaibo y Barquisimeto, se observó una presencia policial reforzada, aunque sin blindados en las calles.
Marco constitucional y dudas sobre la validez formal del decreto
El decreto se apoya en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite declarar conmoción interior o exterior cuando un conflicto ponga en riesgo la seguridad nacional. En ese marco, la norma fija límites: no pueden suspenderse derechos intangibles como:
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron inconsistencias institucionales. La ONG Acceso a la Justicia subrayó que el mismo día en que se firmó el decreto, el Tribunal Supremo declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pese a ello, el decreto aparece suscripto por Maduro, lo que abre interrogantes sobre su validez formal y el encuadre jurídico del nuevo régimen.
Detenciones de periodistas y denuncias contra las fuerzas de seguridad
El estado de excepción también impactó sobre la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que 14 periodistas fueron detenidos y luego liberados durante un operativo desplegado mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta interina.
Según el sindicato, los arrestos se produjeron en inmediaciones del Palacio Legislativo y afectaron a 11 corresponsales de medios internacionales, que fueron sometidos a interrogatorios y a la revisión forzada de celulares. Aunque todos recuperaron la libertad horas después, uno fue deportado a Colombia.
El SNTP denunció además que se impuso una prohibición estricta de transmitir en vivo, grabar o tomar fotos, y recordó que 23 periodistas siguen detenidos de manera prolongada en Venezuela.
En paralelo, el corresponsal de CNN Stefano Pozzebon, periodista italiano, fue detenido y expulsado del país al llegar al aeropuerto de Caracas. Permaneció retenido varias horas antes de ser deportado a Colombia pese a contar con permiso de residencia.
Un país en alerta y una transición bajo máxima tensión
Con el estado de conmoción exterior ya en vigencia, Venezuela inicia una etapa marcada por el control reforzado, la militarización del territorio y el ajuste de libertades. Mientras el gobierno interino sostiene que la medida busca “proteger los derechos de la población y el funcionamiento de las instituciones”, organizaciones humanitarias advierten que el decreto abre la puerta a un endurecimiento de la persecución política y la represión de la protesta.