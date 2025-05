Espert confirmó acuerdo con el PRO en Buenos Aires y lanzó el Frente Antimiseria: "Hay que expulsar esta cloaca que es el kirchnerismo"

Dos elecciones, un solo objetivo

El formato electoral aún se está discutiendo, según explicó Espert:

“Son dos elecciones diferentes. El 7 de septiembre están las locales, con legisladores provinciales y concejales, y luego la del 26 de octubre para diputados nacionales. Acuerdo hay, y esas cosas se están discutiendo”.

También reveló que hay conversaciones con sectores del radicalismo “que tienen claro el camino que hay que recorrer desde la libertad para sacar al kirchnerismo para siempre de la provincia”.

“Amar la provincia es ser antikirchnerista”.

“Porque acá hay algo muy importante: ser antikirchnerista o anti-kicillofista es amar a la provincia de Buenos Aires. Esta manga de impresentables la han dejado destruida. Y para eso hay que recorrer un derrotero completo”.

En ese camino, Espert remarcó que no alcanza con slogans y pidió acuerdos profundos sobre políticas concretas. Planteó varios puntos que considera innegociables:

“¿Estamos de acuerdo en que para el delincuente es cárcel o bala y se terminó la puerta giratoria?”

“¿Estamos de acuerdo en que el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires hay que detonarlo y empezar a educar en matemáticas, lengua, geografía y educación cívica, y no ser un centro de alucinación?”

“¿Estamos de acuerdo en que IOMA está destruida y debe ser gerenciada por profesionales de la salud?”

“¿Estamos de acuerdo en que somos esclavos impositivos de Kicillof y hay que aplicar motosierra más hacha sobre el tamaño del Estado?”

“¿Estamos de acuerdo en que los municipios deben tener autonomía y cobrar impuestos y no tasas?”

“¿Estamos de acuerdo en terminar con el maldito SICREP y el sistema de retenciones de Ingresos Brutos?”

“Si estamos de acuerdo en todo eso, entonces vamos todos juntos”, remató.

Duro contra Kicillof y el caso Chocolate

Espert ironizó sobre la política bonaerense actual:

“En la provincia de Buenos Aires todo es más bizarro. Está el caso Chocolate, inauguran una canilla y hacen una fiesta. Y tenemos al impresentable de Kicillof”.

También lo criticó por su rechazo a las medidas fiscales nacionales:

“Dice que va a continuar con el sistema anterior de información. ¿Qué hicimos desde ARCA? Muy simple: todos los convenios de intercambio de información entre Nación y provincias quedan dados de baja”.

Adelantó que solo se firmarán nuevos acuerdos con provincias que respeten el decreto presidencial:

“Las declaraciones de Ganancias deben basarse en facturación y gastos deducibles, no en consumo ni patrimonio. El que quiera seguir metiéndose en la vida privada de la gente, que sepa que la Nación no firmará convenio y no tendrá acceso a la información de sus contribuyentes”.