Exportaciones: el Gobierno celebró un "récord histórico" con más de 70 millones de toneladas

La subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional informó que entre enero y agosto de 2025 se declararon exportaciones por 70.012.745 toneladas , cifra que marca un nuevo máximo histórico. El registro anterior para ese período databa de 6 6,3 millones de toneladas .

Desde el organismo destacaron que este desempeño “ consolida a la Argentina como un actor clave en los mercados globales de alimentos”.

De acuerdo con lo expresado por la Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca, la performance se explica por “ la capacidad de los productores, la adopción de tecnologías innovadoras y el fortalecimiento de los canales comerciales internacionales”.

Al mismo tiempo, los funcionarios subrayaron que el récord “también responde a las medidas y políticas que el Gobierno Nacional viene implementando para potenciar las exportaciones , con apertura de mercados y eliminación de trabas”.

Casi 10 millones más que el promedio

El informe oficial precisó que el resultado no solo supera la marca histórica, sino que se ubica casi 10 millones de toneladas por encima del promedio de los últimos cinco años, situado en 60,7 millones.

“Este récord no solo evidencia el dinamismo del sector, sino que también subraya su rol estratégico en la generación de divisas y en el desarrollo económico del país”, remarcaron desde el Gobierno.