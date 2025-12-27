¡Del Tomate! Llega la 4ª edición del festival que convierte a Mendoza en el epicentro mundial del tomate

La edición 2026 profundiza el compromiso ambiental con acciones medibles y transparentes que buscan convertir al festival en un modelo replicable de evento gastronómico responsable.

Mendoza volverá a ser sede de este festival que celebra la historia, el sabor y la sostenibilidad.

¡Del Tomate ! es un ecosistema de experiencias que une gastronomía , producción local, investigación y turismo. A lo largo de cuatro jornadas, productores, investigadores, famosos cocineros y público general se encuentran para homenajear uno de los alimentos más emblemáticos de América : el tomate.

El evento —que en su última edición reunió a más de 2000 personas y obtuvo cobertura nacional e internacional— vuelve a posicionar a Mendoza como un referente global de la gastronomía de origen, el desarrollo sostenible y la biodiversidad.

El festival comienza en Casa Vigil con la Clínica del Tomate:

Casa Vigil recibe a chefs de renombre mundial en una cena que celebra la versatilidad del tomate en todas sus formas. Una experiencia sensorial que evoca la vitalidad y la abundancia descritas por Pablo Neruda en su “Oda al Tomate”.

Participan en esta edición figuras como Donato di Santis, Christophe Krywonis, Tássia Magalhães, Alejandro Ramírez Gómez, Pía Salazar, Iñaki López de Viñaspre , Anita Ponce, Manuel Choqque Bravo, Miguel Durango e Iván Azar, chef ejecutivo de Casa Vigil.

El ritual de la salsa de tomate

En Mendoza, hacer salsa es un ritual que une generaciones. Familias y comunidades se reúnen para preparar salsa mientras comparten historias, música, vinos y la mejor pasta casera. Una tradición que transmite saberes, identidad y afecto.

Durante esta jornada especial, las familias y visitantes podrán participar en una actividad de día completo dedicada a elaborar salsa comunitaria, honrar la cocina hogareña y celebrar el tomate como símbolo de unión y memoria.

“La salsa de tomate no es solo un ingrediente en la gastronomía mendocina; es un legado vivo que une a las familias, recordando que en cada plato se encuentra el trabajo colectivo y el amor por una cultura que honra sus raíces y celebra el presente”, comenta Juan Ignacio Gerardi, co-organizador del Festival ¡Del Tomate!

Una invitación a reflexionar sobre el valor de la biodiversidad y el rol productivo de Mendoza

El evento implementará acciones concretas de sostenibilidad: movilidad eficiente, uso racional de energía, educación ambiental, compras responsables, redistribución de alimentos, y gestión adecuada de residuos junto a cooperativas y el sistema de compostaje de Casa Vigil.

También se ofrecerán charlas abiertas sobre nutrición y fomento del cultivo en huertas familiares.

Por primera vez, se medirá la huella de carbono del evento para orientar mejoras futuras.

Fuente: Info Mendoza.