miércoles 05 de noviembre de 2025
    • De la música a la gastronomía: así es el restaurante de Rusherking en pleno Palermo

    Lejos de los escenarios, los estudios y los festivales, el cantante decidió ponerse el delantal y explorar un universo completamente distinto: la cocina.

    5 de noviembre de 2025 - 08:47
    Luego de cumplir el sueño de ser cantante, el artista optó por seguir otra meta y abrió el restaurant en el barrio de Palermo.

    Luego de cumplir el sueño de ser cantante, el artista optó por seguir otra meta y abrió el restaurant en el barrio de Palermo. 

    MINUTO UNO.
    El local busca ofrecer una experiencia distinta, donde la tradición italiana se cruza con la estética joven y cosmopolita que caracteriza al artista.

    El local busca ofrecer una experiencia distinta, donde la tradición italiana se cruza con la estética joven y cosmopolita que caracteriza al artista.

    VÍA PAÍS.

    Rusherking anunció su nuevo emprendimiento, Pastasole, un restaurante de pastas que abrió sus puertas en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que marca su debut empresarial en la gastronomía. La idea nació durante un viaje a Nueva York, donde descubrió un restaurante que lo fascinó por su estilo y su propuesta visual.

    Así es el emprendimiento culinario de Rusherking

    El emprendimiento lleva más de un año en desarrollo: “Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo”, contó previo a su apertura. El cantante destacó la importancia del equipo detrás del proyecto: “Somos 15 personas trabajando acá. Las chicas siempre están poniendo la mejor”, dijo.

    La propuesta de Pastasole se centrará en pasta artesanal, recetas tradicionales italianas y un ambiente relajado, pensado para disfrutar tanto de día como de noche. En el video promocional junto a Maru Botana, se lo vio involucrado en cada detalle del proceso, desde la preparación de las salsas hasta la ambientación del local.

    Aunque no planea dejar su carrera artística, Rusherking busca expandir su universo creativo hacia nuevos territorios. “Me encanta la comida, así que va a estar buenísimo”, aseguró con entusiasmo.

    Mientras su restaurante toma forma en el corazón de Palermo, el músico continúa preparando nuevos lanzamientos musicales, combinando dos pasiones que, según él, tienen mucho en común.

    Fuente: El Trece.

