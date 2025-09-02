Córdoba, motor del mercado asegurador y epicentro del debate sobre el rol profesional de los productores

El encuentro reunió a más de mil productores asesores de todo el país para analizar los desafíos actuales de la industria y el impacto de las nuevas tecnologías. También se debatió sobre la carga impositiva, la necesidad de fortalecer la regulación y problemáticas urgentes como la siniestralidad vial y la baja penetración de los seguros de vida.

El Foro Nacional del Seguro reunió a más de 1.000 Productores Asesores de Seguros , en una jornada técnica, de formación y networking. El presidente de APAS Córdoba , Marcos Spaccesi, remarcó en su discurso inaugural el rol central que tiene la provincia Córdoba en el mapa asegurador argentino al tiempo que planteó la necesidad del reconocimiento profesional del sector.

En el ramo automotor, Córdoba participa con el 9% de la cartera nacional y, solo en el último ejercicio, la producción provincial alcanzó los 207.602 millones de pesos.

El dirigente subrayó, además, que la intermediación sigue estando fuertemente en manos de los Productores Asesores de Seguros (PAS): “En Córdoba, entre el 75% y el 96% de las pólizas se canalizan a través de PAS. Esto habla de la confianza de la sociedad en nuestro rol profesional”. Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 5.000 PAS activos con presencia en todo el territorio.

En su intervención, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, destacó: “El sistema de seguros en la Argentina está compuesto por 190 compañías, representa el 3% del PBI y emplea a unas 30 mil personas en forma directa, además de los cerca de 40 mil productores activos y el trabajo indirecto que generan. Estamos frente a una verdadera revolución del seguro”.

Plate puso énfasis en la necesidad de fortalecer la regulación y combatir el fraude en todas sus formas. “No hablamos solo del fraude que sufren las compañías por falsas denuncias, sino también del que se comete contra la Superintendencia cuando algunas pocas empresas no informan o no cumplen con sus obligaciones. Sin regulación, el sistema va al fracaso necesariamente; con regulación, lo que hacemos es proteger a millones de personas”, afirmó y recordó que el objetivo de la regulación no es burocrático, sino garantizar la solvencia del mercado.

Por su parte, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto, resaltó la importancia de la confianza como pilar del sistema asegurador: “Es determinante que el Estado, dentro de un sistema de seguros, realice los controles necesarios, fiscalice y logre que las mejores compañías sean las que estén en el mercado ofreciendo las coberturas que todos los asegurados esperamos”.

Paneles de expertos y charlas magistrales

El primer panel del Foro estuvo dedicado a la visión de las compañías aseguradoras. Participaron Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS); Eduardo Felizia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA); Irene Capusselli, presidenta de AVIRA; y Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Los referentes compartieron sus miradas sobre la actualidad y los desafíos del sector, en un espacio de debate que reunió a las principales cámaras empresarias del seguro.

El segundo panel tuvo un carácter institucional y contó con la participación de Esteban Rodríguez (Mercantil Andina), Lisandro Marcelo Gayol (Berkley) y Carlos Salinas (Extensión). Los disertantes analizaron la realidad del sector y compartieron perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria aseguradora.

La nueva era de los seguros con el aporte de la IA

Una de las charlas más esperada de la jornada fue “La nueva era de los seguros con el aporte de la Inteligencia Artificial”, a cargo de Sergio Cusmai, CEO de Alpha-G y profesor en IA. El especialista analizó los cambios que ya están transformando al sector asegurador y remarcó: “Estamos atravesando tres grandes olas de innovación: la inteligencia artificial, la realidad virtual y la robótica. La fuerza laboral híbrida ya no es un experimento temporal, sino una característica definitoria del trabajo moderno”.

Cusmai anticipó además los cinco niveles de evolución de la IA que se irán desbloqueando en los próximos años: desde los chatbots basados en lenguaje natural, pasando por los razonadores capaces de resolver problemas a nivel humano, los agentes que toman acción y los innovadores que encuentran soluciones creativas, hasta llegar a organizaciones enteras gestionadas por inteligencia artificial.

Fuente: 100% seguro.