Córdoba lanza el primer Seguro Multirriesgo Agrícola del país

La provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo instrumento para la gestión del riesgo climático en el agro. El lanzamiento se formalizó a través de un acta compromiso firmada entre el Ministerio de Bioagroindustria y la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina ( ADIRA ). Además, participaron organismos técnicos provinciales, compañías aseguradoras y representantes de entidades rurales.

El seguro contempla cobertura frente a una amplia gama de contingencias climáticas, entre ellas sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, viento, falta de piso e incendios. La etapa de preinscripción se encuentra habilitada hasta el 10 de enero y define el universo de productores que podrán participar del piloto.

Según lo informado, el programa está dirigido exclusivamente a productores adheridos al esquema provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs). Este requisito permite, de acuerdo con los lineamientos oficiales, contar con información productiva validada y un sistema de control técnico sobre la superficie asegurada.

En esta primera etapa, la cobertura alcanza a más de 500.000 hectáreas implantadas con soja y maíz. El esquema prevé monitoreo satelital permanente y el uso de parámetros productivos zonales para determinar la activación de indemnizaciones ante caídas de rendimiento.

La superficie asegurada por productor no podrá superar la declarada en su Unidad de Manejo dentro del programa BPAs. En caso de que el rendimiento obtenido resulte inferior al umbral establecido para cada zona, el seguro indemniza la diferencia hasta los límites previstos en la póliza.

Otro aspecto destacado del piloto es que tanto la inscripción como la cobertura no tienen costo para el productor, ya que el programa es financiado por la Provincia en el marco de esta experiencia inicial. Las autoridades señalaron que el objetivo es evaluar su funcionamiento antes de analizar una eventual ampliación.

Cómo acceder a este seguro

Para acceder al seguro, los productores deben registrar sus lotes, polígonos y datos de siembra en la plataforma digital habilitada por la Provincia, requisito clave para el seguimiento técnico y la validación de la información declarada. La puesta en se da en un contexto marcado por una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y por la histórica dificultad del agro argentino para acceder a coberturas integrales.

El piloto cordobés abre un debate relevante sobre el rol del Estado y del mercado asegurador en la gestión del riesgo productivo. Su impacto dependerá de los resultados de esta primera experiencia y de la posibilidad de sostener el esquema en el tiempo sin distorsionar los incentivos ni generar dependencia fiscal.

Fuente: El Regional.