lunes 08 de septiembre de 2025
    • Arquitectura a puertas abiertas: 10 años de Open House Buenos Aires

    Este libro reunirá por primera vez las 340 obras de arquitectura que participaron durante estos 10 años del festival de arquitectura y urbanismo de Buenos Aires.

    8 de septiembre de 2025 - 13:27
    OHBA 10 años reúne por primera vez las 340 obras de arquitectura que participaron durante estos 10 años del festival de arquitectura y urbanismo de Buenos Aires y, sin dudas, dejará plasmado nuestro patrimonio pasado, presente y futuro.

    OHBA 10 años reúne por primera vez las 340 obras de arquitectura que participaron durante estos 10 años del festival de arquitectura y urbanismo de Buenos Aires y, sin dudas, dejará plasmado nuestro patrimonio pasado, presente y futuro.

    Más de 3000 personas voluntarias que hicieron posible este festival que celebra y pone en valor la arquitectura y el urbanismo de la ciudad Buenos Aires.

    Más de 3000 personas voluntarias que hicieron posible este festival que celebra y pone en valor la arquitectura y el urbanismo de la ciudad Buenos Aires. 

    En la ciudad de Rosario, se celebró un encuentro entre OHACHE y Cohabitar Urbano, asociaciones con licencia de Open House en Rosario y en Buenos Aires, respectivamente. El motivo de la celebración fue la presentación del libro "Open House Buenos Aires 10 Años", que conmemora diez años de una iniciativa que permite vivir y mirar la ciudad de otra manera.

    A través de una conversación abierta entre los miembros de la organización y el público, el encuentro posibilitó un recorrido por la historia de ambas experiencias, sus aprendizajes y los desafíos compartidos, reflejando el modo en que este tipo de iniciativas han transformado la manera en que visitantes, anfitriones y voluntarios experimentan nuestras ciudades.

    Open House Buenos Aires 10 años

    La publicación realizada por el equipo de Cohabitar Urbano, reúne más de 300 obras de arquitectura que han formado parte de los primeros 10 años del festival. A través de un catálogo que ilustra los diferentes edificios y espacios que han sido invitados a abrir sus puertas, el libro pretende acercar el vasto patrimonio cultural y arquitectónico a toda la ciudadanía, tanto a aquellos vinculados directamente con la arquitectura y el urbanismo como a aquellos que solo quieren disfrutarla.

    Diez años de recorrido fueron motivo suficiente para compilar el registro colectivo realizado durante las diferentes ediciones. Visibilizando y poniendo en valor el patrimonio arquitectónico histórico, presente y futuro que tiene la ciudad de Buenos Aires, "Open House Buenos Aires 10 Años" demuestra que la arquitectura cobra verdadero sentido cuando se comparte.

    Descripción por Cohabitar Urbano

    Queremos plasmar en esta publicación las diferentes obras de arquitectura que participaron de Open House Buenos Aires durante estos primeros 10 años de festival. Significa una oportunidad para exponer algunos de los tantos motivos por los cuales un determinado edificio o espacio arquitectónico fue invitado a formar parte. Es importante para nosotros que la ciudadanía conozca estos espacios arquitectónicos y urbanos, y así reflexionar sobre cómo construir una mejor ciudad.

    Poder generar un catálogo completo que visibilice los 350 ejemplos de arquitectura que pudieron ser recorridos por más de 270.000 personas visitantes a lo largo de una década nos resulta de sumo interés cultural. Este libro intentará reflejar la heterogeneidad y complejidad de nuestra ciudad, para de este modo, acercar la arquitectura y el urbanismo a todas aquellas personas interesadas; tanto a aquellas vinculadas directamente con la arquitectura y el urbanismo como a las que no lo están.

    Visibilizar y reunir en un libro monográfico las 350 obras en primera persona, habitadas por sus anfitriones y afectadas por el paso del tiempo, supondrá conocer, reflexionar y poder proponer una ciudad y una arquitectura cada día mejores.

    Nos resulta fundamental compilar, registrar y así reflexionar sobre todo el conocimiento colectivo generado a lo largo de estos 10 años a partir de la plataforma abierta Open House Buenos Aires. Conocimiento construido por esta red de personas anfitrionas, profesionales, voluntarias y visitantes; que a través de un concepto muy simple -el de tener una experiencia personal y vivencial- tienen la oportunidad de recorrer diversos espacios privados destacables.

    Es así como estamos convencidos de que Open House nos permite aprender, valorar y resignificar el patrimonio arquitectónico histórico, presente y futuro que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires.

    Fuente: Metalocus.

