martes 30 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Aprobó sólo 13 materias de la carrera y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

    Fingió ser abogado, falsificó documentos, estafó por 54 millones de pesos y terminó llorando ante el fiscal.

    30 de diciembre de 2025 - 07:42
    El falso abogado Juan Andrés Zurvera, de Sunchales, Santa Fe.

    El falso abogado Juan Andrés Zurvera, de Sunchales, Santa Fe.

    LA CAPITAL

    La causa judicial contra Juan Andrés Zurvera conmocionó a la ciudad de Sunchales y a la provincia de Santa Fe. Aunque nunca terminó la carrera de Derecho —apenas aprobó 13 materias desde su ingreso a la universidad en 2014—, logró convencer a su entorno de que era abogado matriculado. La mentira alcanzó incluso a su familia más cercana, incluida su madre.

    Lee además
    Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026. 
    Cultura y espectáculos

    Doble sold out: Lali Espósito agotó las entradas de los dos River Plate que anunció para 2026
    Sin filtro, Wanda Nara hablaba de su separación y disparaba contra L-Gante: “En la cama con cuatro...”.
    Entretenimiento

    Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina

    Tres años de engaños y documentos falsos

    Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Zurvera sostuvo la farsa durante tres años. Para hacerlo, falsificó firmas digitales de jueces y camaristas, adulteró documentación judicial y montó un supuesto estudio jurídico.

    Incluso contó con la colaboración de un abogado local, que también fue engañado.

    El método para captar a las víctimas

    El fiscal Guillermo Loyola, de la Fiscalía de Rafaela, explicó que Zurvera apuntaba a personas con urgencias legales. Les prometía iniciar juicios, pedía adelantos por honorarios y gastos, y luego dilataba las respuestas con excusas y papeles apócrifos.

    Solo entre enero y noviembre de 2025, recibió $18 millones en transferencias. En total, la estafa superó los $54 millones, con al menos 10 hechos comprobados, aunque la causa sigue sumando denuncias.

    Un rol público que agravó el impacto

    Además de su actividad como falso abogado, Zurvera llegó a ocupar la vicepresidencia primera del Club Unión de Sunchales, lo que reforzó su imagen de confianza en la comunidad.

    Tras conocerse el caso, la institución emitió un comunicado para despegarse del escándalo y aclaró que los hechos son de índole personal.

    El quiebre ante la Justicia

    Confrontado con las pruebas, Zurvera se quebró emocionalmente durante su declaración. Lloró frente al fiscal y habló de frustraciones personales y una cadena de mentiras que, según relató, comenzaron en su entorno familiar.

    Sin embargo, el fiscal Loyola fue categórico: “No hay justificación para lo que hizo”.

    La imputación y la prisión preventiva

    Zuvera fue imputado por:

    Estafas reiteradas

    Falsificación de documentos públicos

    Usurpación de títulos

    Pese al intento de su defensa por descartar el delito de estafa, el juez penal Javier Bottero dictó prisión preventiva sin plazos.

    “El engaño es evidente. Incluso un estudiante de Derecho con 13 materias podría advertir que esto es una estafa”, sostuvo el magistrado.

    El daño a las víctimas

    Más allá del perjuicio económico, varias víctimas remarcaron el impacto emocional. Algunas se endeudaron para pagar trámites legales que nunca existieron.

    “Lo peor no fue solo la plata, fue la estafa emocional”, relató una de las personas damnificadas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Doble sold out: Lali Espósito agotó las entradas de los dos River Plate que anunció para 2026

    Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina

    Allanamientos en el BCRA por una causa de maniobras con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández

    Ola de calor: el Colegio de Médicos bonaerense difundió recomendaciones para prevenir emergencias

    Gualeguaychú ya late al ritmo de la Fiesta Nacional del Carnaval del País: arrancó la venta de entradas

    La Provincia lanzó la programación cultural para el verano 2026

    El Gobierno cerró el año con un triunfo legislativo: cómo logró aprobar el Presupuesto 2026

    Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL

    Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El arranque de 2026 estará marcado por un combo de calor persistente, lluvias desparejas y alivios térmicos breves.

    Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

    Por Guillermo Baduy
    La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó esta tarde, con 21 votos afirmativos y 14 negativos, la Ordenanza Impositiva que regirá los montos de las tasas municipales durante el ejercicio 2026. video

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    El falso abogado Juan Andrés Zurvera, de Sunchales, Santa Fe.

    Aprobó sólo 13 materias de la carrera y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

    Norberto Gabriel Sátiro Sánchez.

    La Corte bonaerense abrió la posibilidad de revisar la absolución de "El Sátiro" Sánchez por el doble crimen

    Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026. 
    Cultura y espectáculos

    Doble sold out: Lali Espósito agotó las entradas de los dos River Plate que anunció para 2026