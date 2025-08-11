Agroindustria en crecimiento: las exportaciones argentinas suben un 4,5%

La Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, durante el primer semestre de 2025, l as exportaciones de productos agroindustriales crecieron 4,5% en volumen, respecto del mismo período del 2024 , alcanzando 54,4 millones de toneladas , por un monto total de 23.290 millones de dólares .

Dentro de los principales 15 complejos de exportación (productos primarios y sus productos derivados), que representaron el 97% del total vendido por la Argentina, se destacan los crecimientos de arroz (109%); maní (55%); forestoindustria (36%); trigo (29%); girasol (27%) y limón (23%). Los que siguen en importancia son: legumbres (9%); frutas de pepita (8%) y la pesca y acuicultura (7%), según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a datos del INDEC.

En el caso de los granos de m aíz, de cebada y el aceite de soja, los incrementos fueron del 4% en el volumen exportado.

En orden de importancia, los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron: Vietnam (maíz, soja, trigo, forestoindustria y alimentos para animales), Brasil (trigo, cebada, hortalizas pesadas, frutas de pepita y lácteos), China (soja, sorgo, cebada, bovinos y pesca y acuicultura), Arabia Saudita (maíz, soja, cebada, uva y frutas finas) y Perú (maíz, soja, trigo, frutas de pepita y pesca y acuicultura).

Del universo de productos que ofrece Argentina al mundo, los que presentaron mayores crecimientos fueron: azúcar (145%); girasol en grano (144%); naranja (124%); papel y cartón (122%); bebidas analcohólicas (100%); galletas y productos de panadería (92%); aceite de maní (86%); arvejas (65%) y duraznos (60%), entre otros.

Por otro lado, cabe destacar que Argentina acaba de abrir su Agregaduría Agroindustrial en Vietnam como destino estratégico para diversificar su matriz exportadora.

Asimismo, se recuerda que en lo que va del año, nuestro país logró abrir más de 40 mercados, fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el SENASA y la Cancillería. La agroindustria nacional continúa así consolidando su posicionamiento en los mercados internacionales.