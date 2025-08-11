lunes 11 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Agroindustria en crecimiento: las exportaciones argentinas suben un 4,5%

    Según informó el Ministerio de Economía, el sector agroindustrial argentino está creciendo en sus exportaciones. Se destacan incrementos superiores al 20% de los complejos de arroz, forestoindustria, girasol, limón, maní y trigo, dentro de los principales productos exportados.

    11 de agosto de 2025 - 08:58
    250806082319_original

    La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, durante el primer semestre de 2025, las exportaciones de productos agroindustriales crecieron 4,5% en volumen, respecto del mismo período del 2024, alcanzando 54,4 millones de toneladas, por un monto total de 23.290 millones de dólares.

    Lee además
    la agronomia cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir
    Por la amenaza de HLB y existe un alerta. SENASA no aplica medidas preventivas

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

    Dentro de los principales 15 complejos de exportación (productos primarios y sus productos derivados), que representaron el 97% del total vendido por la Argentina, se destacan los crecimientos de arroz (109%); maní (55%); forestoindustria (36%); trigo (29%); girasol (27%) y limón (23%). Los que siguen en importancia son: legumbres (9%); frutas de pepita (8%) y la pesca y acuicultura (7%), según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a datos del INDEC.

    En el caso de los granos de maíz, de cebada y el aceite de soja, los incrementos fueron del 4% en el volumen exportado.

    Analizando destinos

    En orden de importancia, los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron: Vietnam (maíz, soja, trigo, forestoindustria y alimentos para animales), Brasil (trigo, cebada, hortalizas pesadas, frutas de pepita y lácteos), China (soja, sorgo, cebada, bovinos y pesca y acuicultura), Arabia Saudita (maíz, soja, cebada, uva y frutas finas) y Perú (maíz, soja, trigo, frutas de pepita y pesca y acuicultura).

    eco

    Del universo de productos que ofrece Argentina al mundo, los que presentaron mayores crecimientos fueron: azúcar (145%); girasol en grano (144%); naranja (124%); papel y cartón (122%); bebidas analcohólicas (100%); galletas y productos de panadería (92%); aceite de maní (86%); arvejas (65%) y duraznos (60%), entre otros.

    Por otro lado, cabe destacar que Argentina acaba de abrir su Agregaduría Agroindustrial en Vietnam como destino estratégico para diversificar su matriz exportadora.

    Asimismo, se recuerda que en lo que va del año, nuestro país logró abrir más de 40 mercados, fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el SENASA y la Cancillería. La agroindustria nacional continúa así consolidando su posicionamiento en los mercados internacionales.

    Temas
    Seguí leyendo

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    En la Argentina, "la agricultura podría alcanzar el nivel de emisión de carbono cero"

    Con código abierto, comenzó el Congreso Aapresid en Buenos Aires

    Veterinarios: aliados clave para la salud animal, humana y ambiental

    FAUBA: Invasión biológica letal: Cae al 17.5% la supervivencia de una especie nativa

    Arrendamientos agrícolas: en Córdoba revela un aumento pese a la caída de rentabilidad

    INTA: Investigan al yeso como solución innovadora que mejoraa rendimientos en suelos salinos

    Menos retenciones, más agro: el campo proyecta u$s 28.800 millones extra en 10 años

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sujeto amenazó a su padre con un destornillador en San Nicolás. Fue detenido.

    Detienen en San Nicolás a un hombre el cual había amenazado a su padre con un destornillador
    Dispararon a un niño de 11 años en Zona Norte en San Nicolás.

    San Nicolás: niño de 11 años ingresado al Hospital San Felipe tras ser herido de bala en un ataque en moto

    Agroindustria en crecimiento: las exportaciones argentinas suben un 4,5%

    Agroindustria en crecimiento: las exportaciones argentinas suben un 4,5%

    Douglas Haig volvió a perder y sigue sin sumar en la Segunda Fase del Torneo Federal A.

    Sin merecerlo, Douglas Haig perdió y no levanta cabeza

    Grave vuelco: una mujer pudo salir del habitáculo tras despistar, volcar e incendiarse el auto en la autopista

    Grave vuelco: una mujer pudo salir del habitáculo tras despistar, volcar e incendiarse el auto en la autopista