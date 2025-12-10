Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia

Panini América y la FIFA presentaron en Estados Unidos la portada del nuevo Álbum Oficial de Figuritas del Mundial 2026 … y ya lo anunciaron como el más grande de la historia.

Es una edición histórica marcada por la ampliación del torneo a 48 selecciones. La colección contará con 112 páginas y un total récord de 980 figuritas, mientras que cada sobre traerá 7 estampas, lo que la convierte en la mayor edición mundialista jamás impresa por la compañía.

Detalles del nuevo álbum La portada difundida en la presentación está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial del torneo y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que México tendrá una edición exclusiva que será revelada en las próximas semanas. La expansión del álbum responde también al formato del certamen, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre los tres países.

En modo Mundial de Fútbol El lanzamiento tuvo lugar en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes del Mundial y escenario elegido para la final de 2026. Allí, Panini anticipó su estrategia de productos para el ciclo mundialista, que incluirá colaboraciones, ediciones especiales y una preventa limitada en Amazon para medir la demanda anticipada de los coleccionistas.

Desde la FIFA celebraron la noticia y destacaron que el álbum ya es una tradición global que une generaciones. La colección se presenta justo en la previa del sorteo del Mundial, que será la próxima gran parada rumbo a Norteamérica 2026.

