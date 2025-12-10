miércoles 10 de diciembre de 2025
    • Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia

    Panini América y la FIFA presentaron en Estados Unidos la portada del nuevo Álbum Oficial de Figuritas del Mundial de Fútbol 2026.

    10 de diciembre de 2025 - 15:59
    Ya está en marcha el modo Mundial de Fútbol 2026.

    Panini América y la FIFA presentaron en Estados Unidos la portada del nuevo Álbum Oficial de Figuritas del Mundial 2026 … y ya lo anunciaron como el más grande de la historia.

    En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con El Eternauta, uno de los estrenos más esperados de la década.

    Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025

    Es una edición histórica marcada por la ampliación del torneo a 48 selecciones. La colección contará con 112 páginas y un total récord de 980 figuritas, mientras que cada sobre traerá 7 estampas, lo que la convierte en la mayor edición mundialista jamás impresa por la compañía.

    Detalles del nuevo álbum

    La portada difundida en la presentación está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial del torneo y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que México tendrá una edición exclusiva que será revelada en las próximas semanas. La expansión del álbum responde también al formato del certamen, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre los tres países.

    En modo Mundial de Fútbol

    El lanzamiento tuvo lugar en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes del Mundial y escenario elegido para la final de 2026. Allí, Panini anticipó su estrategia de productos para el ciclo mundialista, que incluirá colaboraciones, ediciones especiales y una preventa limitada en Amazon para medir la demanda anticipada de los coleccionistas.

    Desde la FIFA celebraron la noticia y destacaron que el álbum ya es una tradición global que une generaciones. La colección se presenta justo en la previa del sorteo del Mundial, que será la próxima gran parada rumbo a Norteamérica 2026.

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia

