Calor en Pergamino: se afianza una ola con temperaturas de hasta 37 grados

La ciudad se verá afectada por una ola de calor que podría llevar el termómetro hasta los 37 grados.

El calor en Pergamino será protagonista durante los próximos días. De acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad se verá afectada por una ola de calor que podría llevar el termómetro hasta los 37 grados, en el marco de un episodio que alcanzará a gran parte de la provincia de Buenos Aires .

Mientras buena parte de Argentina transita jornadas con alerta amarilla por temperaturas extremas, en Pergamino el fenómeno comenzará a sentirse con fuerza desde este fin de semana y podría extenderse, en algunos casos, hasta mediados de la semana próxima.

El SMN mantiene un alerta amarillo para Pergamino debido a las altas temperaturas previstas para los próximos días. Ante este escenario, las autoridades sanitarias insisten en extremar los cuidados para evitar golpes de calor y otras complicaciones, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones se destacan aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en horas de la tarde, no ingerir bebidas alcohólicas o muy azucaradas, optar por comidas livianas con frutas y verduras, reducir la actividad física y extremar las precauciones para prevenir incendios.

Qué se considera una ola de calor

Según el SMN, se habla de ola de calor cuando las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan determinados valores durante al menos tres días consecutivos y de manera simultánea, con umbrales que varían según cada localidad. Todo indica que esas condiciones se cumplirán en gran parte del territorio bonaerense, incluida Pergamino.

Pronóstico extendido

En cuanto a las temperaturas, para este sábado se espera una máxima de 34 grados, mientras que este domingo el termómetro trepará hasta los 37, con una mínima de 26. El inicio de la semana no traerá alivio: el lunes se prevén nuevamente 36 grados y, entre martes, miércoles y jueves, las máximas rondarán los 34, con mínimas cercanas a los 22 grados, consolidando varios días consecutivos de calor intenso en la ciudad.