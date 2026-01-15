jueves 15 de enero de 2026
    • Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

    Zárate lanzó una nueva Feria Municipal en el Paredón Rosa, con acceso gratuito por tres meses, orientada a fortalecer el emprendedurismo local.

    15 de enero de 2026 - 18:22
    La Municipalidad de Zárate anunció el inicio de una nueva modalidad de Feria Municipal en el espacio del Paredón Rosa, que comenzará el sábado 24 de enero y se realizará todos los sábados y domingos. La participación será gratuita durante 3 meses.

    La Municipalidad de Zárate anunció el inicio de una nueva modalidad de Feria Municipal en el espacio del Paredón Rosa, que comenzará el sábado 24 de enero y se realizará todos los sábados y domingos. La participación será gratuita durante 3 meses.

    La Voz

    La Municipalidad de Zárate anunció la puesta en marcha de una nueva modalidad de Feria Municipal en el espacio del Paredón Rosa, que comenzará el sábado 24 de enero y funcionará todos los fines de semana. La iniciativa tendrá carácter gratuito durante tres meses y apunta a acompañar a emprendedores locales.

    Una política pública para impulsar el emprendedurismo local

    La feria forma parte de una política pública que concibe al emprendedurismo como una herramienta de inclusión, desarrollo y crecimiento para numerosas familias de la ciudad. El objetivo es generar oportunidades reales de trabajo, promoviendo la producción local y el fortalecimiento de la economía social en un ámbito accesible y organizado.

    Trabajo conjunto del Municipio para garantizar reglas claras

    Según explicó Juan Ignacio Novelli a este diario, la decisión fue tomada por el intendente Marcelo Matzkin en el marco de un trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Producción y la Secretaría de Desarrollo Humano. El foco está puesto en acompañar al vecino emprendedor y asegurar un funcionamiento transparente, equitativo y ordenado del espacio público.

    Inscripción obligatoria y reglamento de funcionamiento

    La participación en la feria costanera, que será gratuita por un período inicial de tres meses, requiere la lectura y aceptación de un reglamento de funcionamiento y la inscripción obligatoria mediante un formulario. En la página oficial del Municipio se encuentra disponible un código QR que permite acceder directamente al formulario de inscripción.

    Temas
