Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

La Municipalidad de Zárate anunció la puesta en marcha de una nueva modalidad de Feria Municipal en el espacio del Paredón Rosa, que comenzará el sábado 24 de enero y funcionará todos los fines de semana. La iniciativa tendrá carácter gratuito durante tres meses y apunta a acompañar a emprendedores locales.

Una política pública para impulsar el emprendedurismo local La feria forma parte de una política pública que concibe al emprendedurismo como una herramienta de inclusión, desarrollo y crecimiento para numerosas familias de la ciudad. El objetivo es generar oportunidades reales de trabajo, promoviendo la producción local y el fortalecimiento de la economía social en un ámbito accesible y organizado.

Trabajo conjunto del Municipio para garantizar reglas claras Según explicó Juan Ignacio Novelli a este diario, la decisión fue tomada por el intendente Marcelo Matzkin en el marco de un trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Producción y la Secretaría de Desarrollo Humano. El foco está puesto en acompañar al vecino emprendedor y asegurar un funcionamiento transparente, equitativo y ordenado del espacio público.

Inscripción obligatoria y reglamento de funcionamiento La participación en la feria costanera, que será gratuita por un período inicial de tres meses, requiere la lectura y aceptación de un reglamento de funcionamiento y la inscripción obligatoria mediante un formulario. En la página oficial del Municipio se encuentra disponible un código QR que permite acceder directamente al formulario de inscripción.

