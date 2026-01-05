El Sanatorio Anchorena Zárate consolida su atención integral con guardias 24 horas y nuevos servicios

El centro de salud destaca por su amplia cobertura de prepagas y la incorporación de estudios de gastroenterología de alta complejidad.

El Sanatorio Anchorena Zárate continúa afianzándose como un referente sanitario en la región, a partir de un modelo de atención integral que combina guardias activas las 24 horas, servicios médicos especializados y una infraestructura preparada para responder a la creciente demanda de la comunidad local y zonas aledañas.

Uno de los pilares del Sanatorio Anchorena Zárate es su sistema de guardias médicas permanentes, que garantiza asistencia ininterrumpida durante todo el año. Este esquema permite dar respuestas rápidas y eficaces ante situaciones de urgencia, tanto en pacientes adultos como pediátricos.

Las guardias activas incluyen áreas clave para la atención inmediata, como Clínica Médica y Cirugía, Pediatría, Traumatología y Ginecología y Obstetricia. La presencia constante de profesionales especializados permite abordar desde consultas ambulatorias hasta emergencias de mayor complejidad, con un enfoque centrado en la calidad y la seguridad del paciente.

En el marco de la ampliación de sus prestaciones ambulatorias, el sanatorio incorporó un Servicio de Gastroenterología que se destaca por la realización de estudios de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad.

El área está a cargo de las especialistas Dra. Tania Cabral y Dra. Melina Casco, y funciona los días martes y jueves, de 08:00 a 12:00 horas. Entre los procedimientos disponibles se encuentran la videoendoscopía alta y baja, así como la videoendoscopía terapéutica, fundamentales para la detección y el abordaje oportuno de patologías digestivas.

Esta incorporación representa un avance significativo para los pacientes de Zárate y la región, que ahora pueden acceder a estudios especializados sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

Amplia cobertura de prepagas y canales de atención directa

Con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica, el Sanatorio Anchorena Zárate mantiene convenios con una amplia red de prepagas, entre las que se destacan OSDE, Swiss Medical, Galeno, Avalian, APSOT y Unión Personal (Classic – UP 10) / Accord Salud.

El establecimiento dispone de canales de comunicación directa para consultas administrativas y gestión de turnos.

Con estas prestaciones, el Sanatorio Anchorena Zárate reafirma su compromiso con la salud integral de la comunidad, fortaleciendo su estructura de servicios y consolidándose como un actor clave del sistema sanitario local.