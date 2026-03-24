Día de la Memoria: a 50 años del Golpe, este martes en Pergamino habrá marcha y actos

Para recordar los 50 años de la Dictadura, la Asociación por la Memoria convoca a una movilización que tendrá como punto culmine el Arbol de la Plaza 9 de Julio.

Cada 24 de marzo, la Argentina se detiene para mirar su historia reciente y rendir homenaje a quienes fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. Este año, la conmemoración adquiere un significado especial: se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, una fecha que marcó a fuego al país.

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Aquel día, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, disolvieron el Congreso, intervinieron el Poder Judicial y anularon las garantías democráticas. Comenzaba así uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, atravesado por la represión, la censura y el terrorismo de Estado que dejó miles de detenidos-desaparecidos.

En este contexto, Pergamino se prepara para una nueva jornada de memoria colectiva.

En primer lugar, este martes a partir de las 15:30, en la Plaza Atahualpa se desarrollará un acto que es organizado por la CTA, Partido Socialista, Oktubres, Jubilados en Lucha, Libres, Partido Obrero.

Más tarde, referentes de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, junto al colectivo Memoria, Verdad y Justicia y la agrupación Nietes, convocan a la ciudadanía a participar de una marcha.

El punto de concentración será en la intersección de Avenida de Mayo y calle San Nicolás a las 17:30. Media hora más tarde, a las 18:00, comenzará la movilización que recorrerá Avenida de Mayo hasta llegar a la Plaza 9 de Julio.

El destino será el Árbol de la Memoria, espacio emblemático de la ciudad donde, como cada año, se llevará a cabo el acto central.

Flyer Día de la Memoria

Un acto para recordar y nombrar

Uno de los momentos más significativos de la jornada será el “presente” que los asistentes darán a cada uno de los detenidos-desaparecidos de Pergamino. Nombrarlos es un acto de memoria y de justicia simbólica, que permite mantener viva su historia.

Entre ellos se recordará a: Alejandro Ferrari, Alfredo Barbano, Alfredo M. Pastor, Carlos B. Santillán, Clarisa García, Gerardo Pérez, Hugo “Chicho” Serenelli, Jorge “Canario” Torrent, Jorge Daniel Raies, José María Pellita, Julio Di Gangi, Leonor Pierro, Luis Carnevale, Luis Ceccón, Luis Raul Bonano, Maria Cristina Lanzillotto, Víctor Vázquez, Luis Enrique Pujal, Adriana Ortega, José Luis Bianconi, Susana Gaggero, Rubén Bonet, Haydeé Garcia Gallo, Juan José Campero, Adrián E. Blanco Stradolini, Fernando E. Blanco Stradolini, Susana M. Boulocq Korn, María E. Gómez Barbich, Nilda M. Boca Aragón, Roberto José Puppo.

También se realizará la lectura de la nómina de quienes fueron presos políticos de la ciudad, ampliando así el reconocimiento a todas las víctimas de la represión.

Documento, arte y expresión colectiva

El acto incluirá además la lectura del documento anual elaborado por las organizaciones convocantes, en el que se reflexiona sobre el presente y se renueva el compromiso con los derechos humanos.

Como cada año, la jornada también tendrá un espacio para el arte y la expresión cultural, entendidos como herramientas fundamentales para la construcción de memoria.

En esta oportunidad, se presentará el grupo Ensamble Sudaca y la murga Esa te la Debo, que aportarán su música y su mensaje a una jornada cargada de significado.