¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo

El monitoreo temprano y sistemático de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) se afirma como el pilar central para ordenar las estrategias de manejo del cultivo. Así lo señalaron especialistas del INTA durante un conversatorio técnico con productores y asesores, donde se compartió información actualizada sobre la presencia del insecto, las densidades registradas y el porcentaje de individuos portadores de los patógenos asociados al achaparramiento.

Los relevamientos realizados hasta el momento muestran que los maíces tempranos no presentan riesgo, mientras que en los maíces de segunda la probabilidad de impacto sigue siendo baja, especialmente al sur del paralelo 30. Según los datos de las redes de monitoreo, no todos los sitios registran presencia del insecto, lo que permite ajustar las decisiones sin caer en generalizaciones.

En ese marco, el Conversatorio sobre Chicharrita y achaparramiento del maíz se planteó como un espacio de intercambio para poner en común información técnica y brindar herramientas que permitan una toma de decisiones más precisa frente a la aparición puntual del vector en algunas zonas productivas.

“El monitoreo es la base para cualquier decisión”, remarcó Eduardo Trumper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal del INTA. En ese sentido, explicó que conocer si hay o no chicharritas en un lote, y en qué magnitud, cambia completamente el enfoque de manejo. “No es lo mismo encontrar densidades muy bajas que muy altas; esa información orienta el análisis técnico”, sostuvo.

Los especialistas coincidieron en que, al sur del paralelo 30, el riesgo en maíces de segunda no sería elevado. Hasta el momento, los monitoreos muestran pocos sitios con presencia del insecto, aunque advirtieron que las densidades están en aumento y que el seguimiento debe mantenerse.

En contraste, el escenario es distinto en el NEA y el NOA, donde los maíces de segunda o tardíos se encuentran en estados fenológicos iniciales, que son los más susceptibles. Allí, las redes de monitoreo indican que las densidades actuales de chicharrita son menores a las registradas durante la campaña epidémica 2023/24, por lo que el riesgo sería más bajo que en aquel ciclo.

Manejo químico: decisiones caso por caso

En relación con el control químico, los técnicos fueron claros: no existe una única respuesta válida para todos los lotes. Las decisiones deben evaluarse en función de la información que aporta el monitoreo y de la situación particular de cada ambiente.

En los casos en que se opte por una aplicación, se recomendó focalizarla en la bordura del lote, salvo que el relevamiento indique una densidad significativa de Dalbulus maidis en toda la superficie. “Las decisiones son aproximaciones técnicas, no recetas”, enfatizó Trumper, al tiempo que subrayó la necesidad de balancear costos y beneficios y utilizar únicamente productos aprobados por el SENASA.

Los especialistas aclararon que, si bien la eficacia puntual de una aplicación puede alcanzar valores cercanos al 80 %, esto no garantiza el éxito del manejo, ya que pueden producirse reinfestaciones por dispersión desde lotes vecinos.

Cómo se realiza el monitoreo y qué información aporta

El protocolo de monitoreo que aplica el INTA consiste en tomar 10 puntos distribuidos en el lote, evaluando cinco plantas por punto. Cada planta debe revisarse cuidadosamente para evitar que los insectos escapen antes de ser detectados. En paralelo, se analiza un esquema más orientado a la toma de decisiones, que comienza con el muestreo en bordura y, en caso de detectar presencia, continúa hacia el interior del lote.

Conocer la densidad de chicharritas permite construir escenarios de riesgo. Por ejemplo, la ausencia del insecto en un muestreo directo sugiere que, al menos en ese momento, no hay riesgo. En cambio, la sola presencia no implica necesariamente una situación problemática: no es lo mismo detectar una chicharrita cada 100 plantas que una cada 10, ya que la presión es diez veces mayor.

Además, si existen lotes cercanos que puedan actuar como fuente de dispersión, se recomienda repetir los muestreos en intervalos cortos para anticipar posibles cambios en el escenario.

Patógenos, estado del cultivo y redes de información

En la decisión de control influyen múltiples factores: la presencia o ausencia del vector, su densidad, el porcentaje de chicharritas portadoras de los agentes patógenos y el estado fenológico del cultivo. Una planta en V10, por ejemplo, presenta una susceptibilidad mucho menor que una en V3.

La Red Nacional Interinstitucional de Trampas de Monitoreo de Dalbulus maidis publica informes quincenales con estimaciones sobre el porcentaje de portadores, con foco principal en la detección de Spiroplasma. El INTA complementa estos datos con análisis adicionales obtenidos en distintas regiones del país, destacando la importancia de articular las redes por su carácter complementario.

Alerta regional: advertencia del INTA Jesús María

Desde el INTA Jesús María advirtieron sobre la detección de chicharrita del maíz en la región, tras confirmar la presencia del vector Dalbulus maidis en un lote monitoreado recientemente.

Según informaron, la prevalencia inicial detectada fue baja (0,5 %), pero remarcaron la importancia de no subestimar el hallazgo. En ese sentido, el organismo instó a ingenieros agrónomos y productores a intensificar los esquemas de monitoreo sistemático en cada lote, como herramienta clave para anticipar decisiones.

Además, recomendaron remitir las capturas dudosas a la agencia local para su validación bajo lupa, antes de avanzar con cualquier aplicación, y profesionalizar el monitoreo para que las decisiones se basen en la presión real del vector y no en percepciones generales.