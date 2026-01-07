miércoles 07 de enero de 2026
    • Salud: alertan a los pergaminenses para evitar casos de botulismo

    Instan a la comunidad a evitar el consumo de productos que puedan estar contaminados y generan un riesgo para la salud en la provincia de Buenos Aires.

    7 de enero de 2026 - 14:10
    Importantes recomendaciones en materia de salud.

    Ante denuncias de Botulismo en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, el área de Salud del Municipio advierte los riesgos de contraer esta enfermedad que es transmitida por alimentos. En estos tiempos resulta común la adquisición de productos que vienen envasados en las latas, aunque también hay otras metodologías como las conservas en frascos de vidrio que son muy utilizadas para acompañar distintas comidas y se compran a través de las redes sociales.

    “Estamos alertando a la población sobre los cuidados que deberán tenerse a la hora de consumir alimentos de dudosa procedencia o bien aquellos que no cuenten con los rótulos obligatorios que exigimos para comercializarlos”, explicaron.

    Salud y prevención

    Sobre este tema en particular, se destacó que el botulismo es producido por las toxinas de la bacteria “Clostridium botulinum” y puede contraerse por consumo de alimentos que, generalmente, tienen una apariencia, sabor y olores normales; en este sentido cabe decir que la mayoría de los casos se dan con conservas de vegetales, caseras o industriales mal pasteurizadas o bien en preparados como el escabeche.

    De acuerdo a lo informes sanitarios, “esta enfermedad genera una parálisis fláccida que puede resultar mortal; se bloquea la parte química del cerebro, impidiendo la liberación de mediadores químicos que son los que facilitan la transmisión del impulso nervioso. La información sale del cerebro pero nunca llega al músculo con lo que se pierde la tonicidad muscular”, informaron este miércoles al Diario, “la botulina es la sustancia más tóxica que existe”.

    A tener en cuenta

    Asimismo se brindaron recomendaciones para evitar esta enfermedad: “Los enlatados comerciales están obligados a someterse a Normas Tecnológicas estrictas que varían según el producto, su composición y envase. Temperaturas de 121 ° C (250 ° F) durante los minutos establecidos en dichas normas, pueden asegurar una correcta esterilización.

    “Las personas que envasan alimentos en casa deben seguir procedimientos estrictos de higiene para reducir la contaminación de los alimentos especialmente con bajo contenido ácido, como el jugo de zanahoria, espárragos, judías verdes, pimientos morrones, berenjenas, champiñones, remolacha, maíz, etc. Aunque se considera que siempre que resulte factible, es mejor desalentar la elaboración de conservas caseras por los problemas que acarrean al no aplicarse la tecnología correcta”, indicaron.

    Inocuidad alimentaria

    La inocuidad de los alimentos es la ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de los consumidores; los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica, química o física y con frecuencia son invisibles a simple vista: bacterias, virus o residuos de pesticidas son algunos ejemplos. Cerca de tres millones de personas en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, mueren cada año por enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, y millones enferman.

    De esta manera, la inocuidad juega un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos en cada etapa de la cadena alimentaria: desde la producción hasta la cosecha, en el procesamiento, el almacenamiento, la distribución; hasta el final de la cadena, en la preparación y el consumo.

    A menudo, damos por sentado que son inocuos, pero las normas y regulaciones son vitales para garantizar nuestra seguridad.

