Maíz récord: la cosecha marcará un cambio de era

El maíz ya no es un cultivo complementario, sino uno de los pilares centrales del sistema productivo.

La campaña agrícola 2025/26 quedará marcada como un punto de inflexión para el agro argentino. El maíz , históricamente en disputa por protagonismo con la soja, logra posicionarse en el centro del sistema productivo con una cosecha estimada en 67 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que redefine el equilibrio entre los principales cultivos.

El dato surge de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que ajustó al alza sus proyecciones a partir de nueva información satelital y avances de cosecha, consolidando un escenario que ya no admite dudas: el cereal atraviesa su mejor momento productivo en la historia reciente.

Este salto no es menor. Implica un crecimiento del 34% respecto del ciclo anterior y un incremento del 28% frente al récord previo, que había sido de 52,5 millones de toneladas.

En primer lugar, la superficie sembrada creció más de lo previsto. La revisión técnica permitió detectar unas 420.000 hectáreas adicionales, llevando el área total a unos 10,2 millones de hectáreas. Este aumento responde, en buena medida, a decisiones estratégicas de los productores, que optaron por el maíz en detrimento de la soja, modificando el esquema tradicional de rotaciones.

En segundo término, los rindes mostraron una mejora significativa. En la región central —núcleo productivo del país— los resultados superaron las expectativas iniciales, impulsados por una combinación de tecnología, manejo agronómico y condiciones climáticas más favorables hacia el tramo final del ciclo.

El clima, precisamente, jugó un rol determinante. Tras un período de déficit hídrico hacia fines del verano, las lluvias regresaron con mayor intensidad, generando un escenario positivo para el llenado de granos. Este cambio permitió consolidar rindes elevados y, en consecuencia, sostener el salto productivo.

Maíz récord

El avance de la cosecha también confirma la tendencia: en la zona central ya se recolectó cerca del 67% del maíz temprano, mientras que a nivel nacional el progreso ronda el 23%, con perspectivas de continuar en esa misma línea.

Pero el dato más significativo es quizás el cambio estructural que subyace detrás de estos números. El maíz no solo crece en volumen, sino que se consolida como cultivo estratégico dentro del sistema agrícola argentino. Su expansión responde a múltiples ventajas: mayor estabilidad frente a condiciones climáticas adversas, mejor aporte a la sustentabilidad de los suelos y un rol clave en la rotación de cultivos.

Además, el cereal adquiere una relevancia creciente en la cadena agroindustrial. Es insumo fundamental para la producción de carne, leche y biocombustibles, lo que amplifica su impacto económico más allá del grano en sí.

En este contexto, la comparación con la soja resulta inevitable. Mientras la oleaginosa se mantiene en torno a los 48 millones de toneladas, el maíz la supera por un margen amplio, reflejando un corrimiento en las decisiones productivas.

Este cambio no es coyuntural. Se inscribe en un proceso más amplio de transformación del agro argentino, donde la diversificación y la búsqueda de mayor eficiencia productiva comienzan a desplazar el modelo centrado casi exclusivamente en la soja.

A nivel macroeconómico, el impacto también es relevante. Una mayor producción de maíz implica más volumen exportable, mayor generación de divisas y un refuerzo del rol del agro como motor de la economía. En un país donde el sector agroindustrial explica buena parte de las exportaciones, estos números adquieren una dimensión estratégica.

De hecho, el crecimiento del maíz se inscribe dentro de una campaña general que también apunta a niveles récord de producción total de granos, con estimaciones cercanas a los 150 millones de toneladas.

Así, el récord del maíz no es un dato aislado, sino parte de una dinámica más amplia que muestra al agro argentino recuperando su potencial tras campañas condicionadas por la sequía.

En definitiva, la campaña 2025/26 deja una señal clara: el maíz ya no es un cultivo complementario, sino uno de los pilares centrales del sistema productivo. Con más tecnología, más superficie y mejores resultados, el cereal se consolida como protagonista de una nueva etapa del campo argentino.