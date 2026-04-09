Microstar, el microgranulado de Rizobacter, asegura abastecimiento para la campaña fina

En esta campaña, la incorporación de micronutrientes cobra un rol central dentro de la estrategia de nutrición.

En un contexto donde la eficiencia en el uso de nutrientes es clave para alcanzar altos rendimientos, Rizobacter confirmó el abastecimiento de su línea de fertilizantes microgranulados Microstar para la campaña fina , garantizando disponibilidad para acompañar la planificación de cultivos como trigo, maíz y cebada.

Maíz récord: la cosecha marcará un cambio de era

Con más de 16 años de trayectoria, Microstar fue el primer fertilizante microgranulado desarrollado en Argentina y América Latina, consolidándose como líder del segmento y una herramienta estratégica para la nutrición eficiente desde el inicio del cultivo.

Ensayos realizados en distintas regiones productivas del país demuestran que su aplicación junto a la semilla permite mejorar la emergencia, potenciar el desarrollo radicular y optimizar la absorción de nutrientes, traduciéndose en mejores resultados a cosecha.

En esta campaña, la incorporación de micronutrientes cobra un rol central dentro de la estrategia de nutrición, especialmente en sistemas donde la precisión en la disponibilidad de nutrientes resulta determinante.

La línea Microstar ofrece cuatro presentaciones —Microstar PZ, Microstar CMB, Microstar PZ BIO y Microstar CMB BIO— que combinan macro y micronutrientes, y en sus versiones biológicas incorporan bacterias del género Bacillus, mejorando la biodisponibilidad de nutrientes y la salud del suelo.

Basada en tecnología de microgránulos aplicados junto a la semilla, la propuesta permite una nutrición precisa en el lugar y momento donde el cultivo más lo necesita, alineada al concepto de esta campaña 2026: los resultados óptimos se construyen desde el suelo.

Los productores interesados pueden acceder a asesoramiento técnico a través del siguiente enlace: https://landing.rizobacter.com/microstar-fertilizante-microgranulados