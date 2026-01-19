Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

La Secretaría de Lima y la Secretaría de Gobierno otorgaron certificados de habilitación a el Supermercado Día y Los Reyes del Colchón.

La Secretaría de Lima , partido de Zárate , junto a la Secretaría de Gobierno, realizó la entrega de nuevas habilitaciones comerciales a dos importantes emprendimientos de la ciudad, en un paso clave para fortalecer la actividad económica y garantizar el cumplimiento de las normativas municipales vigentes.

En esta oportunidad, los certificados fueron otorgados al Supermercado Día y a Los Reyes del Colchón , dos locales que ya se encuentran funcionando en Lima. La entrega formal de las habilitaciones permite que ambos establecimientos desarrollen su actividad bajo el marco normativo correspondiente, asegurando que cumplen con las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad supervisadas por el Municipio de Zárate.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que este tipo de acciones buscan acompañar a los comerciantes en cada etapa del proceso, promoviendo un crecimiento ordenado y sustentable del sector.

Desde la Secretaría de Lima destacaron un punto clave para quienes proyectan iniciar una actividad comercial en la ciudad.

“Buscamos facilitar el inicio de actividades comerciales. Es fundamental resaltar que aquellos que inicien el trámite administrativo antes de comenzar su actividad comercial cuentan con el beneficio de no pagar la tasa de habilitación”, señalaron desde el área.

Este incentivo apunta a desalentar la informalidad y a promover que los comercios comiencen a operar con toda la documentación en regla, evitando sanciones futuras y agilizando los controles municipales.

Dónde realizar trámites y recibir asesoramiento en Lima

Para quienes necesiten regularizar su situación o iniciar el proceso de habilitación, el Municipio recordó que pueden acercarse a la Oficina de Comercio, ubicada en la Delegación Municipal de Lima. La atención se brinda de lunes a viernes, de 7:15 a 14:00, donde el personal brinda asesoramiento personalizado sobre los requisitos y pasos a seguir.

Desde el gobierno local remarcaron que la regularización comercial no solo beneficia a los emprendedores, sino que también contribuye a garantizar condiciones seguras para trabajadores y clientes, fortaleciendo el entramado económico de la ciudad.