Viajar en auto sin sobresaltos: qué seguros son obligatorios y qué conviene revisar antes de salir a la ruta

Con la llegada de las vacaciones, miles de familias se lanzan a las rutas rumbo a destinos turísticos de toda la Argentina y también en el exterior.

Con el inicio del verano y el recambio turístico de fin de año, miles de familias comienzan a salir a la ruta. En ese contexto, contar con la documentación y el seguro adecuados puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un problema serio, especialmente al atravesar controles o centros de frontera.

Todo vehículo que circule por la vía pública debe contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito. Esta cobertura, que ofrecen todas las compañías de seguros , cubre los daños que el conductor pueda ocasionar a terceros y es suficiente para cumplir con la normativa vigente.

Sin embargo, desde el asesoramiento profesional siempre se recomienda ir más allá del mínimo obligatorio, incorporando coberturas adicionales como robo, incendio, daños totales o parciales, rotura de parabrisas y lunetas, según las posibilidades y necesidades de cada conductor.

Otro punto que genera consultas frecuentes es la asistencia al viajero, especialmente entre quienes planean salir del país. Luco comentó que no es obligatoria, pero su contratación creció de manera sostenida en los últimos años.

Cuando alguien tiene un accidente o una enfermedad en el exterior, la atención médica puede ser muy costosa. La asistencia al viajero permite contar con atención médica en el lugar de alojamiento, o bien recibir derivaciones a centros de salud mediante líneas telefónicas habilitadas, de acuerdo a la cobertura contratada.

Viajar tranquilo también es una cuestión de papeles

Más allá del seguro, los profesionales remarcan la importancia de viajar sin apuros y con toda la documentación en regla, especialmente cuando se trata de viajes en auto.

El checklist básico incluye:

Licencia de conducir vigente

DNI

Cédula verde

Seguro obligatorio vigente y pago

VTV

Patente visible

El tema grúas: qué cubre el seguro y qué no

Uno de los puntos que más dudas genera es el servicio de grúa. Desde el sector asegurador explican que no es prestado directamente por las aseguradoras, sino por empresas tercerizadas, y que no todas las pólizas lo incluyen.

En general, los seguros que cubren solo responsabilidad civil no incorporan grúa. Este servicio suele sumarse cuando se contratan coberturas más amplias. Las distancias cubiertas varían entre 100 y 1.000 kilómetros, según la póliza.

Fuente: Primera Edición.