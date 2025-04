Un paro que no representa a nadie

En Pergamino , como en tantas ciudades del interior, el paro general convocado por la CGT deja en evidencia una grieta que no es la de la política partidaria, sino una mucho más profunda: la de la representación real. ¿A quién representan hoy los sindicatos que paralizan el país?

Paro general: en Pergamino la medida no logró paralizar a la ciudad

¿Entonces qué es lo que se interrumpe? Básicamente, los servicios públicos , sostenidos por trabajadores que, en muchos casos, ya no se sienten representados por las estructuras sindicales que dicen actuar en su nombre.

Este paro no golpea a “los poderosos”, ni pone en jaque al sistema económico. Afecta directamente a la clase media laburante, a los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos, a los pacientes que pierden turnos, a los vecinos que no pueden hacer trámites ni ir al banco. Es una medida que deja sin respuestas a quienes sí trabajan todos los días.