No vale todo: el valor de la prudencia en tiempos de ruido

el valor de la prudencia en tiempos de ruido. Un mal ejemplo de la época son las Fake News

La era digital trajo consigo una paradoja que los medios no pueden eludir: nunca fue tan fácil comunicar y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil hacerlo bien. La velocidad, la fragmentación y la lógica del impacto inmediato han transformado la noticia en un bien efímero. En ese vértigo, la prudencia se volvió un valor escaso y, sin embargo, indispensable.

En comunidades como las nuestras, donde las personas, las instituciones y los nombres propios conviven y se cruzan todos los días, el periodismo tiene un peso específico que trasciende la noticia. Informar no es reproducir lo que circula, sino darle sentido; no es amplificar el ruido, sino intentar distinguir lo que realmente importa.

La experiencia reciente del caso Román Gutiérrez, más allá de su desenlace judicial, deja una enseñanza que no puede pasarse por alto: detrás de cada proceso, de cada señalamiento o de cada video compartido en redes, hay una persona. Y cuando la exposición se convierte en condena anticipada, el periodismo pierde su razón de ser.

El trabajo periodístico implica responsabilidad. La palabra escrita o publicada en un medio tiene consecuencias que van mucho más allá del clic o la visualización. Una frase descontextualizada, un titular desmedido o una publicación apresurada pueden alterar reputaciones, desanimar vocaciones públicas y erosionar la confianza que sostiene a una comunidad.

En tiempos donde un mensaje en redes puede amplificarse sin control, los medios deben volver a un principio elemental: no todo vale. La información es un servicio público, no un espectáculo. La función del periodismo no es condenar ni absolver, sino ofrecer claridad y contexto para que la sociedad piense por sí misma.

Pero el problema no es exclusivo de los medios. Cada ciudadano que reenvía sin pensar una captura, un link de Instagram o un mensaje de WhatsApp también forma parte de esa cadena. En la era digital, culpable no es solo quien inventa, sino también quien repite sin medir el daño. Las mentiras, los recortes o las versiones manipuladas circulan a la velocidad de un toque en la pantalla, y en ese acto —aparentemente inocente— se puede arruinar la reputación que alguien construyó durante toda una vida. La responsabilidad de cuidar la verdad no es solo profesional: es colectiva.

Cuando el descrédito desalienta

En esta cultura del escarnio y la exposición permanente, el costo no lo paga solo quien es señalado. Lo paga toda la sociedad. Cada vez que la desinformación o la malicia destruyen sin fundamento la credibilidad de un vecino, un dirigente o un empresario, se erosiona también la voluntad de muchos otros de involucrarse.

Jóvenes y no tan jóvenes que sienten la vocación de participar —ya sea desde una institución, una empresa o un partido político— miran con desánimo cómo una vida entera puede ser reducida a un comentario anónimo o a una publicación de pocas horas. En ese contexto, el compromiso público deja de ser una aspiración para convertirse en un riesgo. Y cuando nadie quiere exponerse, la vida comunitaria se empobrece.

Una tradición que obliga

Con más de cien años de historia, La Opinión sabe que informar implica una forma de compromiso. No se trata solo de contar lo que pasa, sino de hacerlo con equilibrio, con respeto y con la conciencia de que cada palabra pesa.

El oficio periodístico ha cambiado, pero el sentido ético que lo sostiene debe permanecer intacto: cuidar la verdad y cuidar a las personas. En esa doble tarea —tan antigua como urgente— se define, todavía hoy, la credibilidad de los medios y la salud de la vida pública.