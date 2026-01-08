jueves 08 de enero de 2026
    • Tendencias en arquitectura: El regreso de los materiales honestos a la decoración del hogar

    La arquitectura y el diseño vuelven a mirar lo esencial: opciones nobles, expresivas y durables que priorizan la sustentabilidad y la experiencia cotidiana.

    8 de enero de 2026 - 10:48
    Materiales nobles construyen espacios más auténticos y atemporales.

    Materiales nobles construyen espacios más auténticos y atemporales.

    FREEPIK.

    En un contexto marcado por la búsqueda de bienestar, eficiencia y sentido, las tendencias en arquitectura y diseño para 2026 muestran un giro claro: el regreso de los materiales honestos. Lejos de lo superfluo, la atención se centra en aquellos elementos que expresan su naturaleza sin artificios, revelan su textura original y construyen espacios más cálidos, funcionales y atemporales.

    La topografía, la vegetación y las visuales son elementos activos del proyecto. 

    La premisa innegociable de una casa en Jujuy: construir sin talar ni un solo árbol
    Con este concepto, la casa deja de ser un objeto estético para transformarse en un ecosistema basado en la experiencia del habitante.

    El fin de la "casa vidriera": La arquitectura vira hacia el diseño emocional y el lujo silencioso

    Este enfoque no responde sólo a una cuestión estética, sino que se trata de una mirada integral que entiende a los materiales como parte activa de la experiencia cotidiana y como soporte de proyectos pensados para perdurar.

    Los materiales que se consolidan como protagonistas

    • Hormigón visto: valorado por su solidez y versatilidad, permite resolver estructura y terminación en una misma materialidad. Reduce mantenimiento, optimiza recursos y aporta una estética contemporánea, sobria y atemporal.
    • Madera natural: aporta calidez, confort y una conexión directa con la naturaleza. Utilizada en pisos, revestimientos o detalles constructivos, mejora el comportamiento térmico de los espacios y genera ambientes más acogedores y humanos.
    • Ladrillo: clásico y vigente, el visto combina durabilidad, identidad y buen desempeño térmico. Su textura y color permiten integrarlo tanto en arquitecturas tradicionales como contemporáneas, con bajo costo de mantenimiento.
    • Piedra: asociada a la permanencia y la solidez, ofrece resistencia, inercia térmica y una fuerte presencia visual. Su uso en basamentos, muros o espacios exteriores refuerza el vínculo con el entorno y el paisaje.
    • Metal: acero y aluminio, utilizados de manera consciente, aportan precisión, liviandad y resistencia. En estructuras, carpinterías o parasoles, suma eficiencia constructiva y una estética técnica que dialoga con otros materiales nobles.

    Una arquitectura pensada para habitar y perdurar

    El uso combinado de estos materiales permite construir espacios más sinceros y eficientes, donde cada elemento cumple una función clara y visible. Además, esta tendencia se alinea con criterios de sustentabilidad, al priorizar soluciones durables, reducir procesos innecesarios y extender la vida útil de las construcciones.

    De cara a 2026, el regreso de los materiales honestos reafirma una idea central: la calidad arquitectónica no está en el exceso, sino en elegir bien. Opciones que hablan por sí mismas y que acompañan el paso del tiempo se consolidan como la base de una arquitectura pensada para habitar y perdurar.

    Fuente: La Voz.

