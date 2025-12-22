"Si el seguro crece, el país se mueve para adelante", el mensaje de ADEAA en el brindis de fin de año

Los protagonistas del mundo del seguro e importantes actores del quehacer institucional de la Argentina se dieron cita en el brindis de fin de año que organizó la Asociación de Aseguradores Argentinos ( ADEAA ) . Su presidente, Aldo Álvarez, anfitrión del encuentro, lideró el evento que reunió a un nutrido y diverso grupo de más de 70 personalidades.

En su discurso de apertura, Álvarez agradeció el nutrido y prestigioso acompañamiento y resaltó el atributo diferencial de ADEAA: ser una cámara que agrupa a 30 compañías de capital nacional y privado, muchas de ellas centenarias.

“La resiliencia es una virtud que nos permitió atravesar estos últimos años que fueron muy difíciles por una conjunción de factores adversos que todavía no pudimos conjurar, pero con los que estamos lidiando”, enfatizó el presidente de ADEAA.

En su análisis destacó que se está intentando cambiar un círculo vicioso por uno virtuoso. “Es difícil, pero las 30 compañías que integran ADEAA tienen una gran esperanza. Pensamos que se abre una oportunidad muy grande. Este país no tiene techo si alinea determinados intereses que no son difíciles, pero que implican un cambio cultural, del que al final todos vamos salir favorecidos”, afirmó.

El mensaje de ADEAA: "Si el seguro crece, el país se mueve para adelante"

Álvarez concluyó: “Despido este año con gran esperanza y expectativa. Y aguardo el próximo con una gran ilusión, con la convicción que nuestro país va a estar mucho mejor, que nuestra actividad va a estar mucho mejor y, progresivamente, irá duplicando su participación en el PBI y cuadruplicando su cartera administrada. Si el seguro crece, aumenta el fondo de ahorro individual privado que tiene la Argentina, crece la disponibilidad de dinero prestable y se genera crédito. Con eso, el país se mueve para adelante. El crecimiento del seguro es positivo para todos. Por eso, con agradecimiento y reconocimiento hacia todos ustedes, les deseo un gran fin de año y un excelente 2026”.

La SSN y una agenda de crecimiento y modernización

Por su parte, Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación, acompañado por Valeria Hirschorn y Javier Cols, gerente general y gerente de Asuntos Jurídicos de la superintendencia, dirigió en tono cordial unas palabras. Resaltó que hoy la SSN cumple un mejor rol en un país que pudo salir de un momento difícil y que ya tiene todo lo que se necesita para crecer: previsibilidad, justicia, institucionalidad y solvencia. “Los invito a que colaboren que sean parte de lo que hacemos en la SSN”, señaló.

“Tenemos un mercado con un potencial enorme. Seguramente, todo lo que se está haciendo con la reforma laboral y, más importante para el seguro, con la reforma fiscal, nos permitan dar ese salto de crecimiento y seguir trabajando para ordenar la Justicia y, en general, el sistema. Saben que cuentan conmigo y que tenemos una superintendencia de puertas abiertas, no tenemos miedo a sentarnos con el sector privado. Yo soy un agradecido por poder estar acá con todos ustedes. Espero que en 2026 podamos seguir con todos los proyectos de inteligencia artificial, modernización y desregulación”, sostuvo Plate.

