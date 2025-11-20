jueves 20 de noviembre de 2025
    • Seguros de viaje: qué cubren y cómo elegir el más adecuado

    Un seguro de viaje ofrece tranquilidad y seguridad para que puedas disfrutar tu viaje sin preocupaciones.

    20 de noviembre de 2025 - 09:51
    Un seguro de viaje brinda tranquilidad al proteger contra imprevistos como emergencias médicas, pérdida de equipaje o retrasos de vuelos, cubriendo gastos que pueden ser altos en el extranjero. Garantiza asistencia y soporte económico en situaciones de emergencia, permitiendo disfrutar del viaje con mayor seguridad y protección.&nbsp;

    FREEPIK.

    Viajar siempre implica imprevistos, y contar con un buen seguro de viaje es la mejor forma de estar preparado. Desde una urgencia médica hasta la pérdida del equipaje o un vuelo cancelado, los seguros de viaje te protegen ante situaciones que pueden arruinar unas vacaciones y suponer un coste elevado.

    Además, si se viaja al extranjero, un seguro de viaje internacional es esencial: en muchos destinos, la atención médica puede tener un precio alto o no estar disponible sin cobertura. Con un seguro de viaje adecuado, tendrás asistencia las 24 horas, protección económica y la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, estarás respaldado por la aseguradora que hayas escogido.

    ¿Cómo funciona un seguro de viaje?

    Cuando planeamos un viaje, pocas veces pensamos en lo que podría salir mal. Sin embargo, tener con un seguro de viaje es muy importante si surge un contratiempo, ya que es como con la protección de una red de seguridad: una torcedura de pie, una diarrea del viajero, la pérdida del pasaporte... Siempre estarás acompañado y respaldado.

    Un seguro de viaje funciona de manera sencilla: pagas una pequeña cantidad de dinero antes de salir y, a cambio, la aseguradora se hace cargo de los gastos o te ofrece asistencia si ocurre algo cubierto por la póliza.

    Dicho esto, puede que te preguntes qué incluye dicha póliza. Pues bien, esto está en tus manos, porque puedes elegir entre múltiples opciones. Dependiendo del tipo de cobertura, puede incluir un seguro médico de viaje para consultas, hospitalizaciones o urgencias en el extranjero, un seguro de cancelación de viaje o un seguro de viaje con repatriación, que garantiza tu regreso en caso de emergencia médica. Y estos son solo algunos ejemplos.

    También existen productos adaptados a cada tipo de viajero. Si estudias fuera o participas en un intercambio, puedes optar por un seguro de viaje para estudiantes, que cubre estancias largas y necesidades específicas. Si viajas con tu pareja o hijos, un seguro de viaje familiar es la opción ideal, ya que protege a todos los miembros con una sola póliza.

    Viajar con tranquilidad

    Contratar un seguro de viaje sigue siendo la forma más inteligente de viajar con tranquilidad y evitar gastos imprevistos por accidentes, enfermedades, pérdida de equipaje o cancelaciones, que pueden ser muy elevados según el lugar en el que te encuentres. Afortunadamente, existen opciones para todos los perfiles de viajero, que se adaptan a sus necesidades y bolsillos. Desde seguros básicos y baratos hasta pólizas premium con asistencia ilimitada, cobertura familiar o deportes de aventura.

    Preguntas frecuentes

    ¿Por qué es importante contratar un seguro de viaje?

    Un seguro de viaje te protege ante imprevistos médicos, pérdida de equipaje, cancelaciones o retrasos de vuelos. Además, en muchos países la atención sanitaria para extranjeros es muy cara, por lo que contar con un seguro te evita gastos elevados y te garantiza asistencia las 24 horas.

    ¿Qué coberturas debe tener un buen seguro de viaje?

    Las coberturas esenciales son: asistencia médica en el extranjero, repatriación, robo o pérdida de equipaje, responsabilidad civil y cancelación del viaje. También es recomendable que incluya atención telefónica 24/7 y posibilidad de consultas médicas online, porque pueden serte muy útiles, sobre todo si estás en un país en el que no hablan tu idioma.

    ¿Cuándo contratar el seguro de viaje?

    Lo ideal es hacerlo justo después de reservar el viaje, para que la cobertura de anulación sea efectiva desde el primer momento. Sin embargo, muchas aseguradoras permiten contratarlo hasta pocos días antes de la salida, e incluso durante el viaje (con carencia de unas horas o días).

    ¿Es obligatorio tener un seguro de viaje para viajar al extranjero?

    En algunos destinos, sí. Por ejemplo, los países del espacio Schengen exigen seguro médico con cobertura mínima de 30.000 €. También es obligatorio para viajar a Cuba, Rusia o Ecuador. En el resto de países, aunque no sea requisito legal, es muy recomendable contar con uno para viajar tranquilo.

    Fuente: Infobae.

    Temas
    

    

    

