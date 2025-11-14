viernes 14 de noviembre de 2025
    • Sector gastronómico: las propinas digitales avanzan y prometen duplicar los ingresos de los empleados

    La tecnología también abre oportunidades. Existen plataformas que permiten, y hasta incentivan, las propinas digitales, adaptando esta práctica a la era del QR.

    14 de noviembre de 2025 - 09:16
    La digitalización de las propinas emerge como un paso lógico en un sector que ya opera bajo dinámicas tecnológicas. Para los trabajadores, supone mayor transparencia y estabilidad; para los empresarios, una herramienta que impulsa la motivación y mejora la experiencia del cliente.

    La digitalización de las propinas emerge como un paso lógico en un sector que ya opera bajo dinámicas tecnológicas. Para los trabajadores, supone mayor transparencia y estabilidad; para los empresarios, una herramienta que impulsa la motivación y mejora la experiencia del cliente.

    RICMA.

    La digitalización llegó para quedarse en el sector gastronómico argentino. Con la expansión de los medios de pago virtuales, cada vez son menos los clientes que eligen el efectivo, lo que plantea un nuevo desafío para una costumbre histórica del rubro: las propinas.

    Según estimaciones, el mercado nacional del churro ronda los 30 millones de unidades al año.

    Día internacional del Churro: por qué se celebra cada 11 de noviembre
    Las empanadas, el locro, las tortas fritas y los pastelitos son algunos de los platos infaltables en la mesa argentina de los festejos patrios.

    Día de la Tradición: algunos platos típicos para celebrar en este 10 de noviembre

    El uso del efectivo, en retroceso

    Según el último informe de Pagos Minoristas del Banco Central, en septiembre las transferencias digitales alcanzaron los $70,2 billones, con un crecimiento interanual del 22,8%. Además, se realizaron 72,8 millones de pagos con QR, por un total de $1,41 billones. Las cifras confirman una tendencia clara: el uso del efectivo está en retroceso.

    Frente a ese panorama, surgen herramientas que buscan equilibrar la comodidad del cliente con los derechos de los trabajadores.

    Digitalizar la propina: practicidad y transparencia

    Además de la practicidad, otro punto fuerte es la transparencia. Las plataformas distribuyen los aportes de forma automática y directa a las cuentas de los trabajadores, eliminando intermediarios y fortaleciendo la trazabilidad.

    La propina digital se presenta así como un paso natural en un sector donde la innovación tecnológica ya es parte del día a día. Para los empleados, ofrece estabilidad y reconocimiento; para los empresarios, una herramienta que mejora la experiencia del cliente y motiva al equipo.

    En tiempos donde el dinero virtual se impone como norma, digitalizar la propina ya no es una opción, sino parte de la evolución del consumo moderno.

    Fuente: La Voz de Cataratas.

    La digitalización de las propinas emerge como un paso lógico en un sector que ya opera bajo dinámicas tecnológicas. Para los trabajadores, supone mayor transparencia y estabilidad; para los empresarios, una herramienta que impulsa la motivación y mejora la experiencia del cliente.

