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    • San Patricio: ¿quién fue y por qué se lo asocia a la cerveza?

    Celebrar la cerveza se ha convertido en una tradición en muchas partes del mundo en el día del patrón de Irlanda pero... ¿qué relación existe entre la bebida y el día del santo irlandés?

    17 de marzo de 2026 - 07:50
    El&nbsp;17 de marzo&nbsp;se celebra el&nbsp;Día de San Patricio, una festividad de origen irlandés que conmemora la muerte de su santo patrón. Aunque nació como una conmemoración religiosa, hoy es una celebración cultural global donde el&nbsp;color verde&nbsp;y la&nbsp;cerveza son los grandes protagonistas.

    El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad de origen irlandés que conmemora la muerte de su santo patrón. Aunque nació como una conmemoración religiosa, hoy es una celebración cultural global donde el color verde y la cerveza son los grandes protagonistas.

    I24.

    Mucho verde y mucha cerveza: así se representa en muchos lugares del mundo la conmemoración de una fecha que se ha hecho popular: el Día de San Patricio, que se celebra anualmente el 17 de marzo.

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    La fecha de celebración del patrón de Irlanda se eligió por ser el día de su muerte, el 17 de marzo de 461 d.C., explica la Enciclopedia Britannica. San Patricio nació en Kilpatrick, cerca de Dumbarton, en una Escocia dominada por los romanos a finales del siglo IV.

    Secuestrado a los 16 años y llevado a Irlanda como esclavo, escapó muy joven, pero regresó al país hacia el año 432 d.C., cuando se convirtió al cristianismo.

    ¿Cómo se popularizó el Día de San Patricio en distintas partes del mundo?

    Considerado el gran evangelizador del cristianismo en Irlanda, San Patricio ha sido venerado en el país durante siglos. En otras partes del mundo, el Día de San Patricio llegó a celebrarse gracias a los inmigrantes irlandeses que se extendieron por muchas regiones, especialmente Estados Unidos, señala Britannica.

    En Estados Unidos, había un gran número de inmigrantes irlandeses en la costa este y a menudo ejercían el poder político. Por eso decidieron festejar a San Patricio en un día que celebra "ser irlandés". Según la enciclopedia, el primer desfile del Día de San Patricio se celebró en Boston en 1737, seguido de un desfile en Nueva York en 1762.

    Según un artículo de National Geographic, este festejo no se popularizó entre los estadounidenses no irlandeses hasta la segunda mitad del siglo XX. Hoy, tanto los descendientes de irlandeses como los que no lo son suelen participar en la ola verde de los desfiles que se celebran en Estados Unidos y varios países de Gran Bretaña, llevando una prenda verde o un trébol de tres hojas (que representa una leyenda en torno al santo y se ha convertido en un símbolo irlandés).

    Como la influencia de las fiestas celebradas en Estados Unidos es grande en otras regiones del mundo, esta animada celebración llena de verde, bebida y comida se ha extendido a muchos lugares, incluidos muchos países de Latinoamérica.

    ¿Por qué se toma cerveza el día de San Patricio?

    La celebración se ha convertido en un día de "orgullo de ser irlandés" y, en consecuencia, merece la pena festejar todos los símbolos y costumbres del país. Además del verdor y los tréboles de tres hojas, la comida y la bebida irlandesas también han pasado a formar parte de la celebración con el paso del tiempo. Al fin y al cabo, como indica Britannica, el Corned beef (estofado de ternera y col) y la pasión irlandesa por la cerveza se asociaron a la fecha.

    Además, históricamente, el 17 de marzo se autorizaba el consumo de alcohol, que estaba prohibido o restringido durante los 40 días de la Cuaresma cristiana.

    La costumbre de teñir de verde la cerveza el Día de San Patricio fue una creación estadounidense, atribuida popularmente al orador y forense neoyorquino Thomas H. Curtin. En marzo de 1914, organizó una fiesta de San Patricio que incluía decoraciones verdes y cerveza verde.

    Fuente: National.

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