Pizzería Popular será la primera cadena gastronómica en sumar una prueba de humanidad en sus locales

World propone una capa de seguridad donde el usuario no necesita entregar datos para acceder a una red o aplicación.

Pizzería Popular , una cadena gastronómica de gran crecimiento en Latinoamérica , anunció una alianza estratégica con World ID, la red global con tecnología de vanguardia, diseñada para verificar la humanidad de forma privada y anónima. De esta forma, Grupo Popular se posiciona como la primera cadena gastronómica de Argentina en integrar esta tecnología en sus locales.

El propósito de esta alianza con la cadena gastronómica es acercar esta tecnología innovadora a entornos mucho más familiares, logrando mayor alcance y conveniencia para cualquier persona.

La iniciativa comenzó con el despliegue de los dispositivos de verificación, conocidos como Orb, en más de 11 locales de la ciudad de Córdoba, una de las plazas más relevantes dentro de Argentina.

World ID se presenta como una infraestructura abierta y global cuyo objetivo es establecer una capa de humanidad para las interacciones en línea.

Originalmente desarrollado por figuras como Sam Altman, Max Novendstern y Alex Blania, se buscó generar un test para humanos para acceder a la economía digital y conexión para cada persona con el auge de la inteligencia artificial (IA).

El proceso de verificación es sencillo: el usuario debe descargar la World App, disponible en Apple o Google. A través de la aplicación, el usuario puede localizar los puntos de verificación y, al acercarse al Orb en la tienda, la cual genera un código QR que se le muestra al dispositivo. En cuestión de segundos, la persona obtiene su World ID verificado.

World ID utiliza las pruebas de conocimiento cero (ZKPs) para proteger el código de iris del titular de ser conocido o rastreado en aplicaciones y para proteger el uso de World ID sin que esté vinculado a ningún dato biométrico.

Una vez verificados, los usuarios acceden a todo un ecosistema de funcionalidades dentro de la app, incluyendo la billetera para criptoactivos y acceso a mini apps para descuentos o pagos con QR. Actualmente, más de 2 millones de personas ya están verificadas en Argentina.

El auge de las ciberestafas

El desafío central que enfrenta World ID es la creciente dificultad de confirmar la humanidad en línea ante el avance de la inteligencia artificial. La internet está evolucionando rápidamente hacia un lugar muy distinto al de los últimos 20 años, con mucho más contenido sintético y una proliferación de bots. Esta situación hace cada vez más complejo discernir si se está interactuando con un humano o si la información es genuina.

Los bots han demostrado ser capaces de acaparar rápidamente bienes digitales, como la compra de tickets para conciertos, llevando a la reventa en mercados secundarios. Además, el contenido generado por bots ha demostrado generar muchas más interacciones en plataformas sociales, lo que podría incluso alterar procesos democráticos.

Herramientas de seguridad tradicionales, como los CAPTCHAs, ya no son confiables ni suficientes, quedando obsoletas al ser sorteadas por inteligencias artificiales, como Chat GPT.

Del mismo modo, procesos de verificación como el Know Your Customer (KYC), que requieren cargar documentos o sacarse una foto para abrir una cuenta bancaria o fintech, quedan vulnerados por el uso de deepfakes o la recreación artificial de voz o imagen.

World ID busca ser una forma resistente a la inteligencia artificial y al fraude para poder diferenciar contenido y transacciones hechas por humanos. Al anclar la seguridad en World ID, se logra una capa de seguridad y confianza que reduce los costos transaccionales que hoy se absorben debido a las transacciones fraudulentas y los bots.

Privacidad voluntaria

Un pilar fundamental de la propuesta de World es su política de privacidad, diseñada para ser completamente privada y anónima.

En este sentido, la empresa enfatiza una distinción clave: no se trata de identidad, sino de qué sos. Mientras que la identidad implica saber quién es la persona detrás de una acción, World ID solo busca confirmar si la entidad detrás de una acción es un humano o un bot, sin comprometer la identidad personal.

Por ello, World no almacena información biométrica de los usuarios. La tecnología utiliza criptografía avanzada, como las pruebas de conocimiento cero (ZKPs), para lograr altos umbrales de confianza sin pedir datos.

El modelo de World contrasta con el paradigma de los últimos 20 años de internet, donde las grandes compañías tecnológicas han utilizado los datos personales de los usuarios como motor de monetización, principalmente basados en publicidad.

En los locales de Pizzería Popular, la participación en el sistema es completamente opcional y voluntaria. Nadie ofrece el servicio directamente, sino que el Orb está alojado en las tiendas para que cualquier persona que frecuente el local y esté interesada pueda descargar la app y acercarse a verificarse.

Además, el personal de Grupo Popular ha recibido capacitación para orientar a los clientes en caso de dudas sobre el sencillo proceso.

