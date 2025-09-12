viernes 12 de septiembre de 2025
    • Nuevas herramientas para fortalecer a cooperativas y mutuales

    El INAES incorporó nuevas propuestas enfocadas en marketing y comunicación digital, con el objetivo de brindar herramientas para cooperativas y mutuales.

    12 de septiembre de 2025 - 10:02
    El INAES continúa fortaleciendo su oferta de capacitación con la presentación de los cursos “Introducción al Marketing Digital”&nbsp;y&nbsp;“Herramientas de Comunicación para Cooperativas y Mutuales”.

    HUBSPOT.

    En línea con su compromiso de acompañar el crecimiento de las cooperativas y mutuales, el INAES continúa fortaleciendo su oferta de capacitación, tanto presencial como a través de su campus virtual. En este marco, se lanzaron los cursos “Introducción al Marketing Digital” y “Herramientas de Comunicación para Cooperativas y Mutuales”.

    Estas capacitaciones están orientadas a que los asistentes puedan incorporar conocimientos básicos en materia de marketing, comercialización, identidad empresarial y comunicación digital, con el fin de aplicar estos conocimientos en el desarrollo de sus proyectos, así como en la promoción de sus productos y servicios.

    Marketing digital

    El curso "Introducción al marketing digital", que se dictará de forma virtual el próximo 19 de septiembre, tiene como eje principal brindar herramientas para el uso estratégico de redes sociales en beneficio de las actividades económicas de las entidades.

    Durante la capacitación, se abordarán temas como la elección de las plataformas más adecuadas según objetivos institucionales, la planificación de la comunicación digital, la creación de comunidades, la producción de contenido relevante y el diseño de estrategias de pauta publicitaria para mejorar el alcance. Además, se trabajará sobre la medición de resultados y el uso de herramientas digitales que faciliten estas tareas.

    Comunicación como herramienta de transformación

    Por su parte, el curso “Herramientas de Comunicación para Cooperativas y mutuales” destaca la importancia de la comunicación no sólo como medio para compartir información, sino también como un instrumento estratégico para alcanzar objetivos comunes.

    Mejorar la comunicación interna y externa permite a las cooperativas y mutuales afrontar desafíos organizativos y en el desarrollo de sus servicios, teniendo en cuenta tanto sus recursos propios como los disponibles en su entorno.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

    Temas
