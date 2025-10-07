Mutualismo: más de 3.700 entidades sostienen la ayuda en todo el país

El mutualismo, que nació como una forma de organización solidaria hace más de un siglo, sigue siendo un pilar esencial del entramado social y económico argentino.

Como todos los años, el primer sábado de octubre se celebra el Día Nacional del Mutualismo , instituido oficialmente por el Decreto 22.946 de 1945. La fecha recuerda la historia y vigencia de un movimiento que surgió para que las comunidades resolvieran colectivamente sus necesidades, basadas en la ayuda, la cooperación y la solidaridad.

Desde mediados del siglo XIX, las primeras asociaciones de ayuda mutua se fortalecieron a partir de las colectividades inmigrantes, convirtiéndose en actores fundamentales del desarrollo de pueblos y ciudades, tal como recordó la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM). Hoy, muchas de esas entidades pioneras del mutualismo continúan activas, brindando ayuda y servicios a sus asociados y a las comunidades locales.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ( INAES ), analizados por la Mutual de Trabajadorxs de Industrias Tecnológicas (MIT), dio cuenta de que en el país existen 12.800 mutuales registradas, de las cuales 3.746 están actualmente vigentes. Así, el sector mantiene su estabilidad pese a los cambios políticos y económicos, consolidándose como una de las formas de organización social más arraigadas del país.

De eso da cuenta el informe de la MIT titulado “Políticas de desarticulación de la solidaridad”, que detalló que durante 2024 se crearon 87 nuevas mutuales, por debajo del promedio anual de 95,5 registrado durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que representa una leve caída del 8,9% en la constitución de nuevas entidades.

El mapa del mutualismo, provincia por provincia

La provincia de Buenos Aires lidera el mapa mutualista con 920 entidades activas, seguida por Santa Fe (715) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (673). Detrás se ubican Córdoba (410), Mendoza (166) y Entre Ríos (155), provincias históricamente ligadas al cooperativismo y al movimiento asociativo. En conjunto, estas seis jurisdicciones concentran más del 70% de las mutuales en actividad.

El resto del país también mantiene presencia federal, aunque con menor densidad institucional. Tucumán (89), Santiago del Estero (84) y Chaco (57) encabezan el segundo grupo, seguidos por San Juan (48), Chubut (46), Neuquén (43), Jujuy (40), Formosa (37), Salta (36) y La Pampa (35). Más atrás aparecen Corrientes (30), La Rioja (26), Misiones (26), Santa Cruz (25), Catamarca (15), San Luis (13) y Tierra del Fuego (12), donde las mutuales continúan desarrollando servicios sociales, educativos y de salud esenciales.

Es decir, el mutualismo llega y se asienta en cada rincón del la Argentina, brindando principalmente salud, vivienda, ayuda económica, deporte, recreación, educación, turismo social, bibliotecas, hospitales y farmacias, entre otros. Desde la CAM recordaron que el sector se apoya en valores como la democracia, la ayuda y el desarrollo local, por lo que representan un modelo de economía solidaria que busca priorizar el bienestar colectivo por sobre la rentabilidad individual.

“Es necesario que el propio sector tome conciencia del lugar que ocupa en la vida del país, porque está en manos del mutualismo la resolución de muchos de los problemas que tiene la sociedad argentina”, afirmaron desde la Confederación. En momentos de incertidumbre política y económica, remarcaron, la solidaridad sigue siendo una herramienta eficaz para sostener el bienestar social y la cohesión comunitaria.

El mensaje de Marcelo Collomb, presidente del INAES

"Las mutuales en la Argentina tienen más de 150 años de historia, y en homenaje a los pioneros que las constituyeron y que contribuyeron a la grandeza de nuestra patria celebremos este día reivindicando sus valores fundacionales de trabajo, esfuerzo propio, iniciativa privada, cooperación y libertad", dijo el presidente del Directorio del INAES, Marcelo Collomb, en un mensaje difundido este sábado.

Fuente: Ansol.