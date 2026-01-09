viernes 09 de enero de 2026
    • Mutuales, estratégicas para el desarrollo comunitario de los territorios

    La Confederación Argentina de Mutualidades destacó el impacto territorial del mutualismo y proyectó un 2026 con más integración y solidaridad.

    9 de enero de 2026 - 08:10
    El mutualismo es una herramienta clave para el desarrollo territorial, la inclusión social y la economía solidaria.

    RED MUTUAL.

    En el cierre de 2025, la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), entidad que agrupa a más de 4.000 mutuales en el país, emitió un mensaje de fin de año que subraya el rol pivotal de estas organizaciones en el fortalecimiento del tejido social y económico local.

    Bajo la presidencia de Alejandro Russo, distinguido en noviembre de 2025 como “Líder Transformador de Latinoamérica”, CAM reflexiona sobre un año de desafíos y proyecta un 2026 enfocado en un mutualismo más integrado, basado en valores como la ayuda mutua, solidaridad e inclusión.

    Articulación entre mutuales, cooperativas y gobiernos locales

    El núcleo de sus estrategias radica en la colaboración con cooperativas y municipios para impulsar proyectos comunitarios. Un hito clave fue el convenio firmado en febrero con la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), que integra al mutualismo en la Red de Municipios Cooperativos.

    Esta alianza promueve acciones en economía social y solidaria, como la creación de empleo decente, educación cooperativa, compras locales, cuidado ambiental y erradicación de la pobreza. Según el acuerdo, mutuales, cooperativas y gobiernos locales convergen en su democracia y arraigo territorial para gestionar obras públicas esenciales, como redes de gas, electricidad, agua e internet en comunidades remotas.

    El mutualismo como política de Estado y motor social

    A lo largo de 2025, declarado por algunas entidades como el “Año de la Solidaridad”, las mutuales han sostenido servicios vitales: salud, medicamentos, viviendas, ahorro y crédito solidario, además de empoderar a la juventud mediante deporte y educación. Estas entidades llegan a rincones del país, brindando ayuda económica y fomentando el desarrollo cultural y social. Por ejemplo, en Santa Fe, eventos como el organizado por CAM y cooperativas abogaron por reconocer al mutualismo como política de estado, con su propio ministerio para potenciar la autogestión comunitaria. Expertos, como la Dra. Rosa Rodríguez, ven en el mutualismo una “arquitectura social” para el porvenir, capaz de multiplicar acciones colectivas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

    Con más de 3.700 entidades activas, CAM demuestra que iniciativas medianas son replicables, reduciendo desigualdades y promoviendo paz y convivencia democrática.

    Para 2026, CAM anhela un mutualismo fortalecido, con nuevas capacitaciones y proyectos que celebren logros colectivos. Este enfoque no sólo mitiga riesgos económicos, sino que construye una patria más justa, inspirando a regiones a adoptar modelos inclusivos y solidarios.

    Fuente: Comercio y Justicia.

