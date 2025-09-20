sábado 20 de septiembre de 2025
    • Mercado asegurador: los riesgos tecnológicos dominan el ranking global de preocupaciones

    El futuro de la industria dependerá en gran medida de su capacidad para equilibrar innovación, resiliencia y gobernanza tecnológica.

    20 de septiembre de 2025 - 08:55
    Por primera vez en una década, los&nbsp;riesgos tecnológicos ocupan los tres primeros lugares del ranking de preocupaciones para el mercado asegurador.

    Por primera vez en una década, los riesgos tecnológicos ocupan los tres primeros lugares del ranking de preocupaciones para el mercado asegurador. 

    100 SEGURO.

    El mercado asegurador global enfrenta un escenario de riesgos crecientes y cada vez más complejos. Así lo revela la décima edición del informe “Insurance Banana Skins 2025”, elaborado por la consultora PwC en colaboración con el Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) del Reino Unido, en el que participaron 698 profesionales de 42 países.

    Por primera vez en una década, los riesgos tecnológicos ocupan los tres primeros lugares del ranking de preocupaciones para el sector de los seguros. El estudio también refleja cómo los riesgos macroeconómicos, climáticos, regulatorios y de talento completan un top 10 marcado por la incertidumbre y la transformación:

    Ciberataques

    El informe coloca a los ciberataques como el riesgo número uno para las aseguradoras. La exposición creciente a ataques sofisticados y de difícil detección genera un fuerte nivel de alerta en toda la industria.

    Inteligencia artificial

    El segundo riesgo más señalado es la inteligencia artificial (IA), tanto por sus oportunidades de eficiencia y personalización, como por los dilemas éticos, regulatorios y de gobernanza que plantea.

    Tecnología

    El tercer lugar lo ocupa el riesgo más amplio relacionado con la tecnología, que incluye las decisiones sobre arquitectura tecnológica, inversiones en infraestructura digital y la capacidad de implementar correctamente nuevas plataformas.

    Macroeconomía

    El entorno macroeconómico continúa siendo un factor de presión, especialmente ante escenarios de inflación, endeudamiento público y tensiones comerciales internacionales.

    Cambio climático

    El cambio climático corona el top 5, con su creciente impacto en la frecuencia y severidad de eventos extremos, lo que complica la valoración de pólizas y la gestión de exposiciones.

    Otros riesgos clave para la industria aseguradora

    Además de los cinco primeros puestos, el ranking global de riesgos elaborado por PwC y CSFI se completa con:

    • Cambio regulatorio: la adaptación a normativas más estrictas y cambiantes.
    • Escasez de talento humano: dificultades para atraer y retener profesionales calificados.
    • Gestión del cambio: la capacidad de las organizaciones para transformarse internamente.
    • Riesgo político: tensiones geopolíticas, guerras y conflictos que afectan la estabilidad.
    • Idoneidad de la regulación: la efectividad real de los marcos regulatorios frente a nuevos riesgos.

    Un sector bajo presión tecnológica

    El informe refleja que la tecnología ha escalado al podio de las principales preocupaciones del seguro, algo inédito en la última década. La creciente dependencia de sistemas digitales, la irrupción de la IA y la exposición a ciberataques están redefiniendo la agenda de riesgos para las aseguradoras.

    PwC y CSFI advierten que, más allá de los desafíos económicos, regulatorios y climáticos, el gran desafío de la industria será gestionar la disrupción tecnológica sin perder la confianza de clientes, reguladores e inversores.

    Como resume el estudio, el futuro de la industria dependerá en gran medida de su capacidad para equilibrar innovación, resiliencia y gobernanza tecnológica.

    Fuente: 100 Seguro.

