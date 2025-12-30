martes 30 de diciembre de 2025
    • Mercado asegurador: balance, solvencia y actualidad del sector

    Al finalizar cuatro años de gestión al frente de ADEAA, Eduardo Felizia realiza un balance de un período marcado por la presión estructural, los desafíos regulatorios y la necesidad de preservar la solvencia del sistema asegurador argentino.

    30 de diciembre de 2025 - 13:35
    Los desafíos continúan vigentes, pero la experiencia de estos cuatro años refuerza la necesidad de seguir construyendo una agenda sectorial orientada a la&nbsp;previsibilidad, la sustentabilidad económica y el desarrollo del seguro como herramienta clave para la estabilidad y el crecimiento del país.

    100% SEGURO.

    El cierre del año coincide con la finalización de dos mandatos consecutivos y cuatro años de gestión de Eduardo Felizia, referente del mercado asegurador y directivo de origen cordobés, al frente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), en un contexto particularmente exigente para el mercado asegurador local. Durante este período, la agenda del sector estuvo atravesada por la volatilidad macroeconómica, el impacto de la inflación, la presión impositiva, la creciente

    La baja penetración del seguro, la evolución regulatoria, la digitalización y la capacidad de adaptación a nuevos riesgos aparecen como factores clave que definirán el desempeño del sector en los próximos años.

    La resolución marca una señal clara al mercado asegurador: las coberturas vinculadas al ambiente y a los litigios deberán contar con respaldo patrimonial acorde al riesgo, sin márgenes para interpretaciones discrecionales.

    ADEAA y su rol en la representación del mercado asegurador

    ADEAA es una entidad que nuclea a compañías aseguradoras nacionales de todo el país y cumple un rol clave en la representación institucional del mercado asegurador argentino, actuando como ámbito de análisis, diálogo y construcción de consensos frente a los organismos de control, las autoridades y las distintas cámaras empresarias del sector. En ese marco, la gestión de Felizia se enfocó en fortalecer el posicionamiento institucional de la Asociación, promoviendo una agenda común orientada a la previsibilidad y la sustentabilidad del sistema.

    Una gestión orientada al fortalecimiento institucional

    Durante los cuatro años de gestión, uno de los principales ejes de trabajo fue el abordaje de la carga impositiva que enfrenta la actividad aseguradora y el impacto de la judicialización, fenómenos que afectan directamente la estabilidad técnica del negocio y la capacidad de las compañías para operar con previsibilidad. Desde ADEAA se trabajó en el análisis de estas problemáticas y en la canalización de las inquietudes del sector ante los ámbitos institucionales correspondientes.

    Otro punto central de la agenda fue la defensa del rol del Productor Asesor de Seguros (PAS) como actor clave del mercado, destacando su función profesional en el asesoramiento al asegurado y en la correcta evaluación de los riesgos. En este sentido, ADEAA sostuvo una visión equilibrada, que reconoce la incorporación de nuevas tecnologías y modelos comerciales, pero reafirma la importancia del PAS como pilar del sistema asegurador.

    El vínculo con la Superintendencia de Seguros

    La relación institucional con la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) ocupó un lugar destacado durante el mandato. En un escenario de cambios normativos y procesos de desregulación, ADEAA mantuvo un vínculo basado en el diálogo técnico y el intercambio permanente, participando activamente en debates vinculados a la regulación del mercado, los capitales mínimos exigidos, la adecuación patrimonial de las compañías y la actualización de las sumas aseguradas, especialmente en un contexto de alta inflación.

    En este marco, la sustentabilidad económica y la solvencia del sistema asegurador fueron ejes transversales de la gestión. ADEAA puso el foco en el seguimiento de indicadores financieros, entendiendo que la solvencia no es solo una exigencia normativa, sino una condición indispensable para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los asegurados y sostener la confianza en el sistema.

    La participación en el Comité Asegurador Argentino

    Asimismo, durante este período se fortaleció la participación de ADEAA en el Comité Asegurador Argentino, promoviendo una mayor articulación entre las distintas cámaras del sector. La gestión de Felizia impulsó una mirada integradora, priorizando el trabajo conjunto y la construcción de consensos frente a los desafíos comunes del mercado asegurador argentino.

    Continuidad institucional, innovación y mirada al futuro

    El cierre de esta etapa al frente de ADEAA coincide así con el final de un año complejo para el mercado asegurador, pero también con un balance que reafirma la importancia de una gestión institucional responsable, basada en el análisis técnico, el diálogo y la defensa de la solvencia del sistema. Los desafíos continúan vigentes, pero la experiencia de estos cuatro años refuerza la necesidad de seguir construyendo una agenda sectorial orientada a la previsibilidad, la sustentabilidad económica y el desarrollo del seguro como herramienta clave para la estabilidad y el crecimiento del país.

    Fuente: Punto a Punto.

    Un hecho tan grave como indignante salió a la luz en las últimas horas en Ramallo y ya genera un profundo malestar en la comunidad.

    Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    Tránsito y seguridad vial: ¿Qué documentos obligatorios se necesitan para viajar?

    Pergamino ¿Cómo funcionarán los bancos este miércoles 31 de diciembre?

    La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, solicitó juicio oral para ocho individuos a cargo de una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes.

