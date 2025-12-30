Mercado asegurador: balance, solvencia y actualidad del sector

Los desafíos continúan vigentes, pero la experiencia de estos cuatro años refuerza la necesidad de seguir construyendo una agenda sectorial orientada a la previsibilidad, la sustentabilidad económica y el desarrollo del seguro como herramienta clave para la estabilidad y el crecimiento del país.

El cierre del año coincide con la finalización de dos mandatos consecutivos y cuatro años de gestión de Eduardo Felizia, referente del mercado asegurador y directivo de origen cordobés, al frente de la Asociación de Aseguradores Argentinos ( ADEAA ) , en un contexto particularmente exigente para el mercado asegurador local. Durante este período, la agenda del sector estuvo atravesada por la volatilidad macroeconómica, el impacto de la inflación, la presión impositiva, la creciente

ADEAA es una entidad que nuclea a compañías aseguradoras nacionales de todo el país y cumple un rol clave en la representación institucional del mercado asegurador argentino, actuando como ámbito de análisis, diálogo y construcción de consensos frente a los organismos de control, las autoridades y las distintas cámaras empresarias del sector. En ese marco, la gestión de Felizia se enfocó en fortalecer el posicionamiento institucional de la Asociación, promoviendo una agenda común orientada a la previsibilidad y la sustentabilidad del sistema.

Durante los cuatro años de gestión, uno de los principales ejes de trabajo fue el abordaje de la carga impositiva que enfrenta la actividad aseguradora y el impacto de la judicialización, fenómenos que afectan directamente la estabilidad técnica del negocio y la capacidad de las compañías para operar con previsibilidad. Desde ADEAA se trabajó en el análisis de estas problemáticas y en la canalización de las inquietudes del sector ante los ámbitos institucionales correspondientes.

Otro punto central de la agenda fue la defensa del rol del Productor Asesor de Seguros (PAS) como actor clave del mercado, destacando su función profesional en el asesoramiento al asegurado y en la correcta evaluación de los riesgos. En este sentido, ADEAA sostuvo una visión equilibrada, que reconoce la incorporación de nuevas tecnologías y modelos comerciales, pero reafirma la importancia del PAS como pilar del sistema asegurador.

El vínculo con la Superintendencia de Seguros

La relación institucional con la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) ocupó un lugar destacado durante el mandato. En un escenario de cambios normativos y procesos de desregulación, ADEAA mantuvo un vínculo basado en el diálogo técnico y el intercambio permanente, participando activamente en debates vinculados a la regulación del mercado, los capitales mínimos exigidos, la adecuación patrimonial de las compañías y la actualización de las sumas aseguradas, especialmente en un contexto de alta inflación.

En este marco, la sustentabilidad económica y la solvencia del sistema asegurador fueron ejes transversales de la gestión. ADEAA puso el foco en el seguimiento de indicadores financieros, entendiendo que la solvencia no es solo una exigencia normativa, sino una condición indispensable para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los asegurados y sostener la confianza en el sistema.

La participación en el Comité Asegurador Argentino

Asimismo, durante este período se fortaleció la participación de ADEAA en el Comité Asegurador Argentino, promoviendo una mayor articulación entre las distintas cámaras del sector. La gestión de Felizia impulsó una mirada integradora, priorizando el trabajo conjunto y la construcción de consensos frente a los desafíos comunes del mercado asegurador argentino.

Continuidad institucional, innovación y mirada al futuro

El cierre de esta etapa al frente de ADEAA coincide así con el final de un año complejo para el mercado asegurador, pero también con un balance que reafirma la importancia de una gestión institucional responsable, basada en el análisis técnico, el diálogo y la defensa de la solvencia del sistema. Los desafíos continúan vigentes, pero la experiencia de estos cuatro años refuerza la necesidad de seguir construyendo una agenda sectorial orientada a la previsibilidad, la sustentabilidad económica y el desarrollo del seguro como herramienta clave para la estabilidad y el crecimiento del país.

Fuente: Punto a Punto.