MasterChef Celebrity Argentina: quiénes serán los jurados

El estreno de MasterChef Celebrity es uno de los más esperados por los fanáticos de la televisión argentina . Esta nueva edición trae importantes nombres de diferentes ámbitos artísticos, lo que provoca expectativas para la competencia.

Sin embargo, uno de los aspectos que más curiosidad le da a los espectadores es quiénes serán los jueces que determinarán al ganador. Ante esto, y con una foto del detrás de cámaras, Wanda Nara reveló los nombres de quienes la acompañarán.

En las ediciones anteriores, la acompañaron cocineros de renombre, que también algunos se unieron a Bake Off Famosos, el programa de pastelería que se volvió de lo más visto en Telefe. En esta ocasión, compartió una captura de pantalla, de una videollamada entre productores, conductora y los jueces, donde los seguidores descubrieron los nombres.

De esta manera, confirmó que Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador. Los tres cocineros estuvieron recorriendo el mundo y siguiendo con sus proyectos personales, mientras se llevaba a cabo la producción del programa. Sin embargo, según se pudo ver en la videollamada, se reunieron para cerrar los últimos detalles, y volver a la pantalla de la televisión argentina.

El regreso de MasterChef a la televisión argentina

Los seguidores de Wanda Nara no tardaron en mostrar su emoción en las redes sociales, y en replicar la fotografía que contaba quiénes eran los jurados. El regreso de MasterChef Celebirty es de lo más esperado por los fanáticos de la televisión y los realities, por lo que sus noticias no tardan en hacerse tendencia y viralizarse. Por el momento, no se confirmó la fecha de comienzo del programa, pero muchos esperan ansiosos, mientras siguen las vidas de los famosos que participarán.

Tres chefs de renombre

Donato de Santis es un chef especializado en comida italiana, haciéndole honor a su origen. Su acento italiano atravesado lo convierten en uno de los más entrañables jurados de toda la competencia, y además establece vínculos de confianza con los participantes. En su curriculum se encuentran frondosos antecedentes como haber sido el chef personal de Gianni Versace hasta que fue asesinado.

Germán Martitegui es dueño de Tegui, reconocido en 2013 como el mejor restaurant de Argentina y en 2014 se posicionó como uno de los 50 mejores de toda Latinoamérica. Dentro del reality su rol es el más exigente y duro con los participantes, sobre todo cuando se trata de recetas innovadoras y regionales.

Damián Betular completa este equipo. Betular es experto en pastelería y uno de los chefs más reconocidos en ese rubro en toda la Argentina, y desde su primera aparición se ganó el corazón de los espectadores por su frescura, excentricidad y simpatía.

Fuente: Caras y El Destape.