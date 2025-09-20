sábado 20 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • MasterChef Celebrity Argentina: quiénes serán los jurados

    Wanda Nara confirmó quiénes serán los chef que integrarán el jurado de la nueva edición del programa de competencia culinaria.

    20 de septiembre de 2025 - 09:10
    Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular&nbsp;regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador.

    Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador.

    CRÓNICA.

    El estreno de MasterChef Celebrity es uno de los más esperados por los fanáticos de la televisión argentina. Esta nueva edición trae importantes nombres de diferentes ámbitos artísticos, lo que provoca expectativas para la competencia.

    Lee además
    Las salidas a bares y cervecerías artesanales crecen un 25% en esta época, confirmando que el calorcito invita a brindar en la vereda. 

    Top 10 consumos de la primavera: gastronomía, turismo y gimnasio lideran las preferencias
    Esta iniciativa busca fortalecer los lazos gastronómicos y comerciales entre Japón y Argentina, potenciando la presencia de productos japoneses en el mercado local y generando sinergias con emprendedores y distribuidores argentinos.

    Se viene la semana de la gastronomía japonesa en Argentina

    Sin embargo, uno de los aspectos que más curiosidad le da a los espectadores es quiénes serán los jueces que determinarán al ganador. Ante esto, y con una foto del detrás de cámaras, Wanda Nara reveló los nombres de quienes la acompañarán.

    ¿Quiénes serán parte del jurado?

    En las ediciones anteriores, la acompañaron cocineros de renombre, que también algunos se unieron a Bake Off Famosos, el programa de pastelería que se volvió de lo más visto en Telefe. En esta ocasión, compartió una captura de pantalla, de una videollamada entre productores, conductora y los jueces, donde los seguidores descubrieron los nombres.

    De esta manera, confirmó que Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador. Los tres cocineros estuvieron recorriendo el mundo y siguiendo con sus proyectos personales, mientras se llevaba a cabo la producción del programa. Sin embargo, según se pudo ver en la videollamada, se reunieron para cerrar los últimos detalles, y volver a la pantalla de la televisión argentina.

    El regreso de MasterChef a la televisión argentina

    Los seguidores de Wanda Nara no tardaron en mostrar su emoción en las redes sociales, y en replicar la fotografía que contaba quiénes eran los jurados. El regreso de MasterChef Celebirty es de lo más esperado por los fanáticos de la televisión y los realities, por lo que sus noticias no tardan en hacerse tendencia y viralizarse. Por el momento, no se confirmó la fecha de comienzo del programa, pero muchos esperan ansiosos, mientras siguen las vidas de los famosos que participarán.

    Tres chefs de renombre

    Donato de Santis es un chef especializado en comida italiana, haciéndole honor a su origen. Su acento italiano atravesado lo convierten en uno de los más entrañables jurados de toda la competencia, y además establece vínculos de confianza con los participantes. En su curriculum se encuentran frondosos antecedentes como haber sido el chef personal de Gianni Versace hasta que fue asesinado.

    Germán Martitegui es dueño de Tegui, reconocido en 2013 como el mejor restaurant de Argentina y en 2014 se posicionó como uno de los 50 mejores de toda Latinoamérica. Dentro del reality su rol es el más exigente y duro con los participantes, sobre todo cuando se trata de recetas innovadoras y regionales.

    Damián Betular completa este equipo. Betular es experto en pastelería y uno de los chefs más reconocidos en ese rubro en toda la Argentina, y desde su primera aparición se ganó el corazón de los espectadores por su frescura, excentricidad y simpatía.

    Fuente: Caras y El Destape.

    Temas
    Seguí leyendo

    Top 10 consumos de la primavera: gastronomía, turismo y gimnasio lideran las preferencias

    Se viene la semana de la gastronomía japonesa en Argentina

    Harinas alternativas sin gluten: la tendencia saludable y sostenible que gana terreno en la cocina

    Llega la Feria Leer y Comer: gastronomía internacional, editoriales, shows y charlas sobre turismo

    La gastronomía del futuro: cómo la ciencia de redes y la IA redefinen la creatividad culinaria

    Día Internacional del Chocolate: por qué se celebra hoy

    Alimentos de primavera: la lista de frutas y verduras frescas que no te podés perder

    Chefs de todo el país llegan a Posadas para conectar con la gastronomía misionera

    Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Campaña 2025/26: la siembra movilizará casi U$S 14.000 millones

    Campaña 2025/26: la siembra movilizará casi U$S 14.000 millones
    Sendos triunfos de Regatas, Somisa y Belgrano en el Torneo Pre Federal de Basquet

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas y Somisa mantienen su invicto y Belgrano festejó de local

    La arquitectura de la iglesia principal de Capilla del Señor, la Parroquia Exaltación de la Cruz, es de estilo ecléctico y fue construida en 1866 por los arquitectos Hunt y Sherarder. El templo se caracteriza por su torre central con cinco campanas y es un hito arquitectónico y religioso del pueblo, ubicado a 80 km de Buenos Aires. 

    El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA

    Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador.

    MasterChef Celebrity Argentina: quiénes serán los jurados

    El Coro Matices que dirige la profesora María Auil.
    Cultura

    Encuentro Coral Diverso Solidario este sábado organizado por el Coro Matices