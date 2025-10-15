Scott Bessent anuncia que la ayuda de EEUU a Argentina podría llegar a US$40.000 millones

Scott Bessent es el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos en la administración del presidente Donald Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , anunció que la asistencia financiera total a Argentina podría alcanzar los US$40.000 millones, al sumarse una nueva línea de crédito de US$20.000 millones al swap de monedas ya acordado. La declaración llegó tras la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Washington.

Bessent confirmó que se trabaja en una línea de financiamiento adicional por US$20.000 millones, proveniente de bancos privados y fondos soberanos, orientada a facilitar los próximos pagos de deuda y fortalecer la posición financiera del país.

“Estamos trabajando en una línea de crédito de US$20.000 millones que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas”, explicó el funcionario, citado por Bloomberg . “Así que eso sería un total de US$40.000 millones para la Argentina”.

La declaración de Bessent fue interpretada como una señal clara de continuidad en el apoyo estadounidense al programa económico del Gobierno argentino, especialmente en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mercado reaccionó de inmediato

Apenas trascendida la noticia, los bonos argentinos registraron fuertes subas y los mercados cambiarios mostraron señales de alivio, luego de una jornada previa marcada por tensiones tras declaraciones de Trump que habían sido interpretadas como una posible condición política para la ayuda.

Bessent aclaró además que el Tesoro volvió a intervenir en el mercado local comprando pesos argentinos, lo que contribuyó a estabilizar la cotización tras el temblor financiero del martes.

Trump, Milei y la política electoral

Las declaraciones llegan un día después de la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Milei, donde ambos reafirmaron la alianza política y económica. Trump había sugerido que el apoyo de EE.UU. dependía del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que generó incertidumbre inicial.

Desde el Gobierno argentino aclararon luego que el líder republicano se refería a los comicios presidenciales de 2027 y que la línea de apoyo financiero no está condicionada al resultado inmediato. “Imagínense si Estados Unidos va a entrar en una situación de esta magnitud por seis días”, expresó el ministro de Economía Luis Caputo frente a Blair House, donde se hospedó la comitiva argentina en Washington.

Donald Trump y Javier Milei, junto a sus equipos, en la reunión de ayer en la Casa Blanca.

Un salvataje sin precedentes

Si se concreta, el paquete total de US$40.000 millones representaría una de las asistencias financieras más importantes otorgadas por Estados Unidos a un país de América Latina en las últimas décadas. La estrategia combina recursos estatales y capital privado, y busca dar certidumbre al mercado de deuda argentino, contener la presión cambiaria y sostener el programa económico.

Fuentes de la administración Milei aseguran que el anuncio es “una señal política de primer orden” y confían en que, de concretarse, servirá para “despejar el horizonte financiero de los próximos meses”.