Más de 300 docentes participaron del Congreso Nacional de Cooperativas y Mutuales Escolares en Córdoba

Destacando la importancia de formar en valores solidarios desde la escuela y con el objetivo de multiplicar las cooperativas y mutuales escolares en Argentina, Córdoba llevó a cabo su encuentro con un fuerte anclaje educacional.

Con la presencia de más de 300 docentes de todo el país y de delegaciones de Paraguay y Brasil, y con un objetivo claro, que implica multiplicar la existencia de las cooperativas y mutuales escolares a lo largo del país, en Córdoba se desarrollaron las XX Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional, XIV del Mercosur y VI Encuentro Latinoamericano.

El evento realizado en Villa Carlos Paz , bajo el lema "Horizontes asociativos, Educación que transforma”, reafirmó el liderazgo de Córdoba en materia de educación asociativa y solidaria, y fue organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, junto con la cartera de Educación.

El acto inaugural contó con la presencia del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés; Alejandro Russo, presidente de la Federación de Mutualidades y Cooperativas de Córdoba (FEMUCOR) y de CAM; y los ministros Gustavo Brandán y Horacio Ferreyra, de Cooperativas y Educación, respectivamente.

También participaron Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación, y Gabriel Frizza, secretario de Articulación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

Alejandro Russo: “El mutualismo forma parte de la currícula educativa”

El presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y de FEMUCOR, Alejandro Russo, destacó el carácter estratégico del encuentro: “Docentes de casi 20 provincias y de otros países hermanos se congregaron en Villa Carlos Paz para reafirmar que el cooperativismo y el mutualismo promueven valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad”.

Además, Russo agregó que «este Congreso sirve para promover la educación cooperativa y mutual, contribuir a la formación de educadores, revisar las prácticas institucionales y fortalecer los lazos de integración y promoción humana. Felicito a quienes organizaron este evento tan importante y vital para el futuro del sector de la economía social».

Asimismo, el dirigente subrayó: “El mutualismo forma parte de la currícula educativa, y eso lo convierte en un hecho trascendental para nuestra provincia y para el movimiento mutualista en general. Cuando existen políticas de Estado para fomentar el cooperativismo y el mutualismo, encuentros de esta magnitud se vuelven posibles”.

Córdoba, líder en cooperativas escolares

La directora de Educación Cooperativa y Mutual, Claudia Maine, informó que Córdoba cuenta actualmente con más de 290 cooperativas escolares activas, y señaló: “Pensamos en una transformación basada en los vínculos solidarios, no solo desde la tecnología, sino también desde lo humano. Queremos que desde el nivel inicial los niños aprendan que existen otras formas de relacionarse y que otra sociedad es posible”.

El encuentro reunió a más de 200 docentes cordobeses y 100 representantes de otras provincias, además de invitados internacionales, consolidando un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre el futuro del trabajo y la educación solidaria.

Paneles y talleres: innovación y valores

Tras la apertura, se desarrolló el panel “Institucionalización de proyectos asociativos. Desafíos y proyecciones territoriales”, con la participación de especialistas de Misiones, Paraguay, Brasil y del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

En paralelo, se dictaron talleres sobre economía circular, finanzas con propósito social, tecnologías emergentes, asociativismo y sostenibilidad, arte y movimiento, y educación financiera, coordinados por docentes y referentes del ámbito educativo cooperativo.

Durante la segunda jornada, se destacó la exposición “Innovación curricular y aprendizajes colaborativos”, a cargo de funcionarias del Ministerio de Educación, donde se debatió cómo fortalecer el mutualismo escolar y su articulación con las nuevas narrativas pedagógicas.

En el marco del Congreso se rindió homenaje a María Argentina Gómez Uría, referente histórica del asociativismo educativo, y se entregaron reconocimientos a figuras destacadas del movimiento cooperativo y mutual escolar.

El cierre incluyó un plenario general donde se compartieron conclusiones, desafíos y metas del asociativismo hacia 2030, junto con la entrega de personerías escolares.

Fuente: Ansol.