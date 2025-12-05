viernes 05 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Más de 20 aseguradoras de la región debatieron sobre siniestros, datos y eficiencia en Montevideo

    El evento nucleó a firmas de Uruguay, Argentina y Paraguay.

    5 de diciembre de 2025 - 08:49
    Se analizaron, entre otros puntos, el uso de analítica para&nbsp;pricing, la&nbsp;trazabilidad&nbsp;de la información en siniestros y el&nbsp;impacto de la digitalización&nbsp;en la reducción de tiempos y costos operativos.

    Se analizaron, entre otros puntos, el uso de analítica para pricing, la trazabilidad de la información en siniestros y el impacto de la digitalización en la reducción de tiempos y costos operativos.

    ÁMBITO.

    El IX Seminario Regional de Siniestros reunió en Montevideo a ejecutivos y especialistas de más de 20 aseguradoras de Argentina, Uruguay y Paraguay, en una jornada dedicada al análisis de tendencias, métricas y modelos de gestión en un mercado crecientemente atravesado por la digitalización y el uso intensivo de datos.

    Lee además
    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales
    Vale remarcar que su carga será obligatoria a partir del 1° de enero de 2026.

    La SSN incorpora nuevos ramos patrimoniales al SIEP y avanza hacia la digitalización total de pólizas

    El encuentro contó con la presencia de representantes de áreas técnicas, gerencias de siniestros y responsables comerciales, con foco en la siniestralidad del ramo automotor, la estandarización de procesos, la mejora de la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevas soluciones para el ecosistema asegurador regional.

    Paneles y espacios de debate

    A lo largo de la jornada se abordaron buenas prácticas y casos reales, apoyados en métricas extraídas de la plataforma VALUA y en modelos operativos que ya están siendo implementados en los tres países. Se analizaron, entre otros puntos, el uso de analítica para pricing, la trazabilidad de la información en siniestros y el impacto de la digitalización en la reducción de tiempos y costos operativos.

    La dinámica combinó paneles de conversación, formato fishbowl y espacios de debate abiertos, lo que facilitó el intercambio entre aseguradoras, proveedores tecnológicos y referentes del ecosistema insurtech regional.

    Eficiencia y búsqueda de nuevas soluciones

    En el plano corporativo, el seminario contó con el acompañamiento de varias compañías de la región.

    En ese marco, Guillermo Pigliacampi, gerente comercial de Providencia Seguros, presentó el recientemente lanzado “Seguro de separación”, una póliza orientada a acompañar a las personas en procesos de ruptura de pareja, que se inscribe en la tendencia a la personalización de coberturas.

    Entre los disertantes se destacaron también Gonzalo Delgado (ARM Services), Lucas Di Bin (actuario especializado en analítica y modelos predictivos), Santiago Cassarino (Sura Seguros Uruguay), Leonardo Depierro (Galicia Seguros) y el propio Pigliacampi en representación de Providencia Seguros. El panel del bloque final fue moderado por Pablo Tiscornia, presidente de la Asociación Insurtech del Uruguay.

    Las conclusiones del seminario pusieron el foco en cuatro ejes centrales para el mercado regional: la eficiencia en la gestión de siniestros, el uso estratégico de datos, la digitalización de punta a punta y el desarrollo de nuevas soluciones en un contexto de mayor competencia y demanda de servicios más ágiles por parte de los asegurados.

    Fuente: Ámbito.

    Temas
    Seguí leyendo

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    La SSN incorpora nuevos ramos patrimoniales al SIEP y avanza hacia la digitalización total de pólizas

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    ¿Puede la Regulación incentivar la innovación en el mercado asegurador?

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ministro de economia Luis Caputo.

    El Gobierno vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono a 2029 con tasa del 6,5%
    Último día de paro de municipales: habrá reuniones con el Ejecutivo la próxima semana

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddys, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico. video
    Entretenimientos

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones

    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    En tres allanamientos simultáneos desarticularon un posible foco de narco menudeo en Pergamino