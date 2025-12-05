Más de 20 aseguradoras de la región debatieron sobre siniestros, datos y eficiencia en Montevideo

Se analizaron, entre otros puntos, el uso de analítica para pricing, la trazabilidad de la información en siniestros y el impacto de la digitalización en la reducción de tiempos y costos operativos.

El IX Seminario Regional de Siniestros reunió en Montevideo a ejecutivos y especialistas de más de 20 aseguradoras de Argentina , Uruguay y Paraguay , en una jornada dedicada al análisis de tendencias, métricas y modelos de gestión en un mercado crecientemente atravesado por la digitalización y el uso intensivo de datos.

El encuentro contó con la presencia de representantes de áreas técnicas, gerencias de siniestros y responsables comerciales, con foco en la siniestralidad del ramo automotor, la estandarización de procesos, la mejora de la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevas soluciones para el ecosistema asegurador regional.

A lo largo de la jornada se abordaron buenas prácticas y casos reales, apoyados en métricas extraídas de la plataforma VALUA y en modelos operativos que ya están siendo implementados en los tres países. Se analizaron, entre otros puntos, el uso de analítica para pricing, la trazabilidad de la información en siniestros y el impacto de la digitalización en la reducción de tiempos y costos operativos.

La dinámica combinó paneles de conversación, formato fishbowl y espacios de debate abiertos, lo que facilitó el intercambio entre aseguradoras, proveedores tecnológicos y referentes del ecosistema insurtech regional.

Eficiencia y búsqueda de nuevas soluciones

En el plano corporativo, el seminario contó con el acompañamiento de varias compañías de la región.

En ese marco, Guillermo Pigliacampi, gerente comercial de Providencia Seguros, presentó el recientemente lanzado “Seguro de separación”, una póliza orientada a acompañar a las personas en procesos de ruptura de pareja, que se inscribe en la tendencia a la personalización de coberturas.

Entre los disertantes se destacaron también Gonzalo Delgado (ARM Services), Lucas Di Bin (actuario especializado en analítica y modelos predictivos), Santiago Cassarino (Sura Seguros Uruguay), Leonardo Depierro (Galicia Seguros) y el propio Pigliacampi en representación de Providencia Seguros. El panel del bloque final fue moderado por Pablo Tiscornia, presidente de la Asociación Insurtech del Uruguay.

Las conclusiones del seminario pusieron el foco en cuatro ejes centrales para el mercado regional: la eficiencia en la gestión de siniestros, el uso estratégico de datos, la digitalización de punta a punta y el desarrollo de nuevas soluciones en un contexto de mayor competencia y demanda de servicios más ágiles por parte de los asegurados.

Fuente: Ámbito.