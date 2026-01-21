miércoles 21 de enero de 2026
    • Mar del Plata: robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos nenes en la ruta

    Las víctimas fueron un matrimonio y sus cuatros hijos que habían llegado a la ciudad balnearia desde Mendoza para pasar unas vacaciones.

    21 de enero de 2026 - 07:36
    La familia mendocina estaba veraneando en Mar del Plata cuando los abordaron los delincuentes.

    LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA

    Una familia de turistas mendocinos vivió una noche de terror en Mar del Plata, cuando fue víctima de un violento asalto mientras circulaba por la Ruta 226 con destino a la ciudad balnearia a pasar varios días de vacaciones en las playas de la costa atlántica.

    Tres delincuentes armados interceptaron la camioneta con casa rodante en la que viajaban el matrimonio y sus cuatro hijos, se llevaron el vehículo con parte de la familia a bordo y abandonaron a dos chicos, de 6 y 8 años, solos sobre la banquina. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y será clave para la investigación.

    Asalto

    El hecho ocurrió este lunes cerca de las 23:00, a la altura del kilómetro 7 de la autovía. Según informaron fuentes policiales, Jesús David Matmud, de 44 años, conducía una Toyota Hilux negra con una casilla rodante en la que viajaban su esposa y sus hijos.

    El hombre frenó al costado de la ruta para higienizarse, mientras su familia permanecía dentro de la casa rodante. En ese momento, fue sorprendido por tres ladrones armados que lo amenazaron y pusieron en marcha el vehículo.

    La esposa del conductor, junto a una hija y un hijo, quedaron dentro de la casilla, mientras que los otros dos nenes —que habían bajado para ir al baño— fueron abandonados en la banquina.

    Antes de la huida, el conductor se subió a la caja de la camioneta hasta que, al llegar a la zona de San Martín y Carrillo, uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a tirarse del vehículo. Tras lograr ponerse a salvo, la víctima dio aviso inmediato al 911.

    A partir del alerta, se desplegó un operativo policial para localizar tanto a los menores abandonados como al vehículo robado. Poco después, los chicos fueron encontrados y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron al resguardo y en buen estado de salud.

    Este martes por la mañana, efectivos policiales lograron hallar la camioneta y la casa rodante en un descampado del barrio Hipódromo. En el lugar, trabajaron peritos de la Policía Científica en busca de rastros que permitan identificar a los responsables.

    La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor e intervino la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia realizó la denuncia correspondiente y se constató que ninguno de ellos presentaba lesiones. Hasta el momento, los autores del hecho no fueron identificados y continúan las tareas para dar con su paradero.

