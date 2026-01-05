Los seguros para alquileres temporarios ganan terreno en plena temporada de vacaciones

En un contexto donde los alquileres temporarios se consolidan como una fuente de ingresos para miles de propietarios, los seguros específicos aparecen como una herramienta central para evitar costos inesperados y conflictos complejos, aportando previsibilidad en plena temporada turística.

Cada vez más propietarios ofrecen sus viviendas para estadías cortas, impulsados por la alta demanda turística, pero muchos desconocen que los seguros de hogar tradicionales no contemplan gran parte de los riesgos asociados a este uso intensivo. En distintos puntos del país, miles de inmuebles se preparan para recibir huéspedes durante semanas o incluso días.

La Superintendencia de Seguros endureció las reglas para la cobertura de riesgos

Este esquema, muy distinto al de una vivienda de ocupación permanente, expone a las propiedades a rotación constante de personas, mayor desgaste de instalaciones y situaciones imprevistas que suelen quedar fuera de las coberturas convencionales.

Las pólizas de hogar tradicionales fueron pensadas para un uso estable y familiar, sin cambios frecuentes de ocupantes. Por ese motivo, no suelen cubrir robos durante la estadía de turistas, roturas accidentales de electrodomésticos, daños en espacios comunes ni ciertos eventos climáticos que requieren respuestas rápidas en plena temporada alta.

Ante este escenario, las aseguradoras comenzaron a ofrecer seguros diseñados específicamente para alquileres temporarios, con coberturas adaptadas a la dinámica del turismo. Estos productos contemplan tanto el resguardo del inmueble como la protección frente a eventuales reclamos de terceros.

Seguridad y respaldo para propietarios de alquileres temporario

El seguro Vivienda de Alquiler fue creado para cubrir precisamente ese vacío del mercado. A diferencia de un seguro de hogar convencional, incorpora coberturas clave para propiedades destinadas al turismo, como incendios, robos, granizo, vendavales y roturas accidentales de cristales o equipos electrónicos.

Este tipo de pólizas incluye una extensión de Responsabilidad Civil Hechos Privados, que protege al propietario ante accidentes que puedan sufrir los inquilinos dentro del domicilio o en sectores del predio, siempre que se acredite la estadía. Esta cobertura resulta especialmente relevante ante reclamos por lesiones o daños ocurridos durante la ocupación.

Más previsibilidad frente a imprevistos de temporada

Uno de los aspectos más valorados de estos seguros es su flexibilidad, ya que permiten adaptar las coberturas según el tipo de propiedad y los bienes puestos a disposición. En algunos casos, se incorpora la cobertura de robo de bienes de los inquilinos, pensada para proteger las pertenencias de los huéspedes mientras dura la estadía.

Además, espacios como cocheras, quinchos y construcciones accesorias quedan incluidos dentro del seguro de incendio del edificio. Equipos como bombas de agua también cuentan con cobertura frente a incendio y robo, siempre que se encuentren en espacios cerrados y con medidas de seguridad adecuadas.

La resolución de siniestros también ocupa un lugar central durante el verano. Las aseguradoras diseñaron procesos ágiles, con plazos estimados de 7 a 10 días hábiles para daños menores. En casos de robo, la denuncia policial resulta indispensable, mientras que la verificación puede resolverse mediante peritajes o material audiovisual aportado por el asegurado.

En un contexto donde los alquileres temporarios se consolidan como una fuente de ingresos para miles de propietarios, los seguros específicos aparecen como una herramienta central para evitar costos inesperados y conflictos complejos, aportando previsibilidad en plena temporada turística.

