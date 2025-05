Los cinco alimentos que aceleran la pérdida de memoria y que deberías evitar, según Universidad Harvard

El cerebro se nutre gracias a los nutrientes que ingerimos a través de la alimentación, por lo que no resulta extraño inferir que estos alimentos son los responsables de su buen funcionamiento. En concreto, una buena dieta puede influir tanto negativa como positivamente a la función cognitiva y la memoria .

Esto es lo que asegura la doctora Lisa Mosconi, neurocientífica de la Escuela de Medicina de Universidad Harvard y autora del libro Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, que ha identificado cinco tipos de alimentos que podrían acelerar el deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas si se consumen con regularidad.