Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

Esta vez, la luz no apunta a lo externo sino a algo más íntimo: nuestra forma de expresarnos, de ocupar espacio y de vincularnos con el reconocimiento.

El primer día de febrero, la Luna se llena a 13 grados de Leo y marca un cierre de ciclo iniciado el 24 de julio de 2025, con la Luna nueva en este mismo signo. Seis meses después, algo se completa, se ilumina y se define en temas de identidad, autoestima, talento creativo y expresión genuina.

Enfrentados a la Luna están el Sol, Mercurio, Venus, Marte y Plutón en Acuario que refuerzan la energía complementaria de Leo y traen una pregunta central: ¿cómo juegan nuestras expresiones personales dentro del colectivo?

Leo nos habla de ser estrellas, de animarnos a ocupar el centro de nuestra propia escena. Mientras que, Acuario, nos recuerda que ninguna estrella brilla aislada: todas forman parte de una constelación. En este eje, la autenticidad no se opone a lo grupal, sino que se retroalimenta. Esta lunación pone en el centro de la discusión jutamente eso: ¿para qué y junto a quiénes brillamos?

Con la fuerte influencia de Plutón, quedan a la vista esas viejas formas de mostrarnos, liderar o buscar reconocimiento que quedaron obsoletas. Marte acompaña este proceso aportando coraje y acción: no alcanza con entender el cambio, hay que encarnarlo. Venus nos conecta con la importancia de los vínculos, las alianzas y la transparencia emocional como parte del camino. Ser genuinas también implica ser honestas en nuestras relaciones, decir lo que sentimos y revisar desde qué lugar nos vinculamos.

Esta lunación nos invita a encontrar un equilibrio delicado pero poderoso: brillar sin desconectarnos del entramado social que habitamos.

A nivel colectivo, puede traer un pico de tensión entre figuras carismáticas y movimientos sociales que reclaman cambios profundos. El choque entre el protagonismo individual y las demandas del grupo pone sobre la mesa una pregunta mayor sobre poder, liderazgo y representación.

¿Cuáles son los 4 signos más afectados?

LEO

Esta Luna llena cierra un proceso personal muy importante. Algo de tu identidad, de tu forma de expresarte y de tu autoestima llega a un punto de definición. Es momento de reconocer cuánto creciste y también qué cosas ya no van con vos. Tu zona de relaciones de pareja está muy movilizada y te invita a una transformación profunda. El desafío es brillar desde un lugar más consciente, sabiendo que tu luz también tiene impacto en los demás.

ACUARIO

Este nuevo inicio se da en tu casa 7, la de los vínculos de a dos. Las personas importantes de tu vida van a funcionar como espejo para que actives esos cambios profundos en tu manera de relacionarte. Con el Sol, Venus, Mercurio, Plutón y Marte en tu signo, hay decisiones que no se pueden seguir postergando: o transformás la dinámica, o la vida lo hace por vos. Vincularte con honestidad es la clave.

ESCORPIO

Esta lunación ilumina tu casa 10, la de tu carrera y rol social. Algo se revela sobre el lugar que ocupás y el poder que ejercés. Puede haber cierres ligados a viejas ambiciones y la llegada de reconocimientos por lo logrado. Es tiempo de redefinir qué significa para vos el éxito y desde dónde querés liderar.

TAURO

La Luna llena trae cierres y conclusiones en temas de hogar, raíces y seguridad emocional. Se cierra un ciclo familiar que te invita a revisar qué te da estabilidad de verdad. Aparece un nuevo equilibrio posible entre lo que necesitás para sentirte cómoda en casa y lo que el mundo te pide desde lo laboral.

¿Cómo impacta en el resto de los signos?

ARIES

Impacta en tu casa 5, la zona del deseo, la creatividad y el disfrute. Se abre un nuevo capítulo para animarte a mostrar talentos, apostar por lo que te enciende y expresar lo que sentís. Sin embargo, si tu deseo no está contemplando a las personas que te rodean, vas a encontrar resistencia y oposición a tu disfrute. Lo importante es comprender que tu expresión se potencia cuando lo compartís y colaboras con otras personas.

GÉMINIS

Esta Luna llena activa tu casa 3 y trae definiciones en temas de comunicación, estudios, ideas y conversaciones importantes. Algo que venías gestando se expresa con más claridad. La oposición con todos esos planetas en Acuario (tu casa 9) te invita a darle sentido a lo que decís y a conectar tu voz con una mirada más amplia.

CÁNCER

Se ilumina tu casa 2, vinculada a la autoestima, el dinero y los recursos. Es un momento de cierre e inicio a la vez: redefinís qué vale la pena sostener y qué ya no. El eje compartido con Acuario te muestra que tu seguridad también se construye en intercambio con otros y en acuerdos compartidos.

VIRGO

Leo ilumina tu casa 12, una zona sensible y profunda. Se abre un nuevo inicio interno, más silencioso, que pide soltar viejas formas de auto sabotaje y exigencia.La tensión con los planetas en Acuario te invita a llevar esa transformación interna a lo cotidiano, cuidando tu energía y tu cuerpo cada día.

LIBRA

La Luna llena impacta en tu casa 11, la de las amistades, los proyectos colectivos y redes. Algo se redefine en tu lugar dentro de un grupo y en tus deseos a futuro. Recordá no perder tu voz personal mientras construís en equipo.

SAGITARIO

Se activa tu casa 9, trayendo un nuevo comienzo ligado a viajes, estudios y expansión personal. Puede haber logros ligados a charlas, publicaciones y tu rol como maestra. Además, algo cambia tu forma de mirar la vida y eso habilita un cambio en tus creencias más arraigadas. La invitación es a mantener una mente abierta a lo nuevo, sin perder la característica de aprendíz.

CAPRICORNIO

Impacta en tu casa 8, zona de intimidad, emociones profundas y recursos compartidos. Se abre un proceso de transformación que pide honestidad emocional y mayor entrega. Es importante equilibrar lo que das y recibís, tanto a nivel afectivo como material.

PISCIS

Esta Luna llena ilumina tu casa 6 y trae ajustes en rutinas, trabajo y hábitos diarios. Es un nuevo inicio para ordenar prioridades y cuidar mejor tu energía. El equilibrio con Acuario invita a escuchar también lo que pasa puertas adentro y no desconectarte de tus necesidades emocionales.

Fuente: Sol Lisdero, Oh La Lá.