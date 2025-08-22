viernes 22 de agosto de 2025
    • Llega el Foro Nacional del Seguro a Córdoba

    Este evento es el punto de encuentro para especialistas y productores de seguros de todo el país. Se llevará adelante en el Quorum Córdoba Hotel.

    22 de agosto de 2025 - 10:16
    En el 2024, a sala llena, el Foro Nacional del Seguro reunió en la ciudad de Santa Fe a productores asesores de seguros de las 22 asociaciones que integran la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA) junto a destacados actores del seguro argentino.

    TODO RIESGO.

    El Foro Nacional del Seguro es más que una jornada técnica: es un especio de encuentro, formación y networking pensado de productores para productores. "Con una agenda de alto nivel, el evento contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, compañías aseguradoras, referentes académicos, periodistas especializados y expertos en nuevas tecnologías", adelantaron los organizadores.

    Esta medida se aplicará para seguros de automotores, motovehículos, combinado familiar, robo y accidentes personales, entre otros.

    La SSN refuerza la obligación del "botón de baja" y la información al asegurado en canales digitales
    seguros: los conductores de vehiculos eligen las opciones mas economicas

    Seguros: los conductores de vehículos eligen las opciones más económicas

    Será el jueves 28 de agosto en el Quorum Hotel y es organizado por la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (APAS).

    La apertura estará a cargo de Marcos Spaccesi, presidente de APAS Córdoba, junto a Agustina De Carre (FAPASA) y Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación. A continuación, un panel de cámaras de aseguradoras -moderado por Eliana Carelli- dará inicio a una serie de debates y exposiciones con foco en los temas que hoy marcan el pulso del mercado.

    Paneles y disertantes

    Entre los paneles más esperados se encuentra “La nueva era de los seguros con el aporte de la Inteligencia Artificial”, a cargo de Sergio Cusmai, CEO de Alpha-G y profesor en IA, quien abordará los cambios que ya están transformando al sector.

    También se desarrollarán paneles sobre accidentología vial, seguros de vida y un cierre de alto impacto con el economista Salvador Di Stefano, quien analizará el contexto actual del mercado asegurador y hacia dónde va.

    El periodismo especializado también tendrá su espacio con un panel moderado por Luis Fernández Echegaray, donde disertarán Fernando Tornato, Aníbal Cejas, Leonardo Redolfi y Eliana Carelli.

    La jornada culminará con un panel sobre evolución y desafíos en el seguro de vida, moderado por la periodista Laura González, con la participación de Lorena Kempa, Maribe Barbona y Agustina Decarre.

    Un espacio para el debate, el crecimiento y la formación

    El FNS Córdoba 2025 no solo promete contenidos de alto nivel, sino también espacios de networking, que refuerzan el compromiso del evento con el crecimiento integral del sector.

    Córdoba será, una vez más, el epicentro de un debate imprescindible sobre el futuro del seguro en Argentina. Una cita ineludible para quienes apuestan al crecimiento, la formación continua y la innovación en el universo asegurador.

    Fuente: Comercio y Justicia.

