lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Las tendencias en pisos: el blanco roble se impone en el diseño interior

    El blanco roble se destaca como tendencia en pisos, por su versatilidad y durabilidad. Diseñadores destacan su capacidad para adaptarse a diversos estilos.

    17 de noviembre de 2025 - 13:14
    Entre las tendencias más populares en materia de diseño, un material está regresando con fuerza: el roble blanco.

    Entre las tendencias más populares en materia de diseño, un material está regresando con fuerza: el roble blanco.

    MEISTER.
    Conocido por sus tonos acogedores, acabados versátiles y durabilidad excepcional, se está convirtiendo rápidamente en el elemento central de los gabinetes de cocina modernos.

    Conocido por sus tonos acogedores, acabados versátiles y durabilidad excepcional, se está convirtiendo rápidamente en el elemento central de los gabinetes de cocina modernos.

    PINTEREST.

    Si se está considerando actualizar los pisos de su hogar, hay una tendencia que no se puede pasar por alto: los pisos de roble blanco. Este material versátil y asequible se ha convertido en el favorito tanto de diseñadores como de propietarios, y parece que no perderá popularidad en el corto plazo. Cada vez más personas optan por la ruta de la madera ingenierizada debido a las nuevas formas de construcción.

    Lee además
    El edificio se encuentra en un punto estratégico de Mar del Plata y cercano a todos los servicios y lugares de estudio públicos y privados.

    El edificio en pleno centro de Mar del Plata que fue destacado internacionalmente en un sitio de arquitectura
     Las modas estéticas se imponen por tendencia, no por pertinencia. Y muchas veces, lo urgente devora lo importante: se construye para ser viral, no para ser vivido.

    Intimidad, materia y arquitectura en tiempos de exceso

    Blanco roble: versatilidad y durabilidad

    El roble blanco es un material neutro que se adapta fácilmente a casi cualquier estilo de hogar. Su capacidad para aceptar diferentes tintes de madera lo convierte en una opción ideal, además de ser lo suficientemente resistente para soportar el tráfico diario de niños y mascotas.

    Una de sus principales ventajas es la versatilidad. Su acabado naturalmente claro significa que se puede teñir en una variedad más amplia de colores. Esto lo hace compatible con una gama de estilos de diseño interior, ya sea que se busque una estética rústica y robusta o un toque moderno y elegante. "En la arquitectura moderna, tendemos a utilizar tintes de tonos más fríos para el roble blanco, mientras que en nuestros proyectos rústicos, enfatizamos la calidez de la madera".

    Su atractivo atemporal y su capacidad para iluminar los espacios lo convierten en un favorito en muchos proyectos.

    Fuente: Cadena 3.

    Temas
    Seguí leyendo

    El edificio en pleno centro de Mar del Plata que fue destacado internacionalmente en un sitio de arquitectura

    Intimidad, materia y arquitectura en tiempos de exceso

    Bienal de Arquitectura Argentina: una investigadora del CONICET Mendoza recibió el primer premio

    Más allá de la decoración: así es la arquitectura que cuida de uno

    "Ciudad en 15 minutos": un arquitecto cordobés haciendo historia en Milán

    Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Entre las tendencias más populares en materia de diseño, un material está regresando con fuerza: el roble blanco.

    Las tendencias en pisos: el blanco roble se impone en el diseño interior
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%