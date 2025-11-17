Las tendencias en pisos: el blanco roble se impone en el diseño interior

Si se está considerando actualizar los pisos de su hogar, hay una tendencia que no se puede pasar por alto: los pisos de roble blanco. Este material versátil y asequible se ha convertido en el favorito tanto de diseñadores como de propietarios, y parece que no perderá popularidad en el corto plazo. Cada vez más personas optan por la ruta de la madera ingenierizada debido a las nuevas formas de construcción.
Blanco roble: versatilidad y durabilidad
El roble blanco es un material neutro que se adapta fácilmente a casi cualquier estilo de hogar. Su capacidad para aceptar diferentes tintes de madera lo convierte en una opción ideal, además de ser lo suficientemente resistente para soportar el tráfico diario de niños y mascotas.
Una de sus principales ventajas es la versatilidad. Su acabado naturalmente claro significa que se puede teñir en una variedad más amplia de colores. Esto lo hace compatible con una gama de estilos de diseño interior, ya sea que se busque una estética rústica y robusta o un toque moderno y elegante. "En la arquitectura moderna, tendemos a utilizar tintes de tonos más fríos para el roble blanco, mientras que en nuestros proyectos rústicos, enfatizamos la calidez de la madera".
Su atractivo atemporal y su capacidad para iluminar los espacios lo convierten en un favorito en muchos proyectos.