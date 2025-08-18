lunes 18 de agosto de 2025
    • Las propiedades del cilantro, la hierba típica de la gastronomía latina

    Una experta en nutrición destacó que este ingrediente contiene compuestos capaces de favorecer la eliminación de metales pesados y toxinas del organismo.

    18 de agosto de 2025 - 09:12
    Esta hierba de la cocina latinoamericana puede ayudar a depurar el organismo, según explica una nutricionista de Atlanta, Georgia.

    FREEPIK.

    Existe una hierba natural que favorece la salud y ayuda a eliminar metales pesados del organismo: el cilantro. La desintoxicación corporal es un proceso en el que el organismo expulsa compuestos nocivos acumulados por la exposición a alimentos ultraprocesados, contaminantes ambientales y químicos presentes en productos de uso cotidiano.

    Un aliado natural para eliminar toxinas

    Esta hierba ha sido identificada por especialistas como uno de los alimentos capaces de contribuir al proceso de desintoxicación. “Como profesional, es mi trabajo contarles sobre todos los alimentos que pueden ayudarles a mantenerse fuertes y saludables, especialmente ahora. Les voy a hablar sobre el cilantro. Esta pequeña hierba tiene un gran poder”, aseguró Debbie Williams, una nutricionista certificada de Atlanta, Georgia, en un video de TikTok.

    Según explicó, entre sus propiedades destaca su capacidad para ayudar al organismo a eliminar metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y aluminio. Estudios en modelos animales mostraron que este alimento puede reducir el estrés oxidativo provocado por la exposición al plomo.

    Mecanismo de acción y aporte nutricional

    El efecto depurador del cilantro se atribuye a su contenido de fitonutrientes, flavonoides y compuestos fenólicos. Estos componentes pueden unirse a moléculas tóxicas y facilitar su eliminación a través de los procesos naturales de excreción.

    Además de su papel en la detoxificación, esta hierba es una fuente de vitaminas y minerales con bajo aporte calórico. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), una porción de aproximadamente cuatro gramos contiene:

    • Calorías: 1 kcal.
    • Carbohidratos: 0,1 g.
    • Proteínas: 0,1 g.
    • Fibra: 0,1 g.
    • Vitamina K: 12,4 microgramos (16% del valor diario).
    • Vitamina A: 270 unidades internacionales (UI) (5% del VD).
    • Vitamina C: 1,1 miligramos (2% del VD).
    • Vitamina E: 0,1 miligramos.
    • Folato: 2,5 microgramos.
    • Potasio: 20,8 miligramos (1% del VD).

    El cilantro en la gastronomía

    La incorporación del cilantro a la dieta puede realizarse de diversas formas: como ingrediente fresco, en ensaladas y guarniciones, en infusiones o integrándolo en salsas y aderezos. Según la especialista, su uso regular es una forma práctica de apoyar las funciones naturales del organismo.

    En la gastronomía, el cilantro fresco aporta un sabor característico que complementa sopas, ensaladas, guisos y salsas. Sus hojas y tallos pueden añadirse justo antes de servir para conservar su aroma y su contenido nutricional.

    El cilantro es una hierba versátil utilizada para saborizar una gran variedad de comidas, desde sopas, salsas y ensaladas hasta platos de carne, pescado, arroz y verduras. Sus hojas frescas son el ingrediente principal para el guacamole, el ceviche y muchas preparaciones de la cocina mexicana y peruana, mientras que sus semillas molidas son un componente esencial en curries y adobos de las cocinas india y de Oriente Medio.

    Fuente: La Nación.

