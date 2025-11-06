jueves 06 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • "La Tarde del Mate" celebrará a la bebida argentina en San Miguel

    El fin de semana, el oeste del conurbano tendrá un festival dedicado al mate, con música, gastronomía y tradición.

    6 de noviembre de 2025 - 09:13
    Con degustaciones, talleres, música en vivo y una feria gastronómica, la propuesta busca reunir a productores, emprendedores y consumidores en un mismo espacio.

    Con degustaciones, talleres, música en vivo y una feria gastronómica, la propuesta busca reunir a productores, emprendedores y consumidores en un mismo espacio.

    QUÉ PASA.

    ¿Dulce o amargo? ¿Con o sin yuyos? ¿Le armás la montañita? Nada de eso es tan importante, porque cada quién con su impronta siempre está dispuesto a compartir un mate. Y para celebrarlo, este 8 y 9 de noviembre, el Corredor Aeróbico de San Miguel es el escenario de "La Tarde del Mate", un evento para los amantes de la infusión nacional.

    Lee además
    Luego de cumplir el sueño de ser cantante, el artista optó por seguir otra meta y abrió el restaurant en el barrio de Palermo. 

    De la música a la gastronomía: así es el restaurante de Rusherking en pleno Palermo
    Este plato es uno de los más populares a nivel internacional y cuenta con millones de opciones imperdibles para degustarlos.

    Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?

    Una propuesta que invita a disfrutar de tradiciones, sabores y música

    Según informaron desde la organización, la propuesta invita a “disfrutar de nuestras tradiciones, sabores y música en vivo”, en un encuentro que busca poner en valor las costumbres argentinas en torno al mate, reuniendo a vecinos, emprendedores y artistas locales.

    Durante las dos jornadas habrá un patio gastronómico con comidas típicas, stands materos con productos regionales y artesanales, y una peña folklórica que acompañará la tarde con música y baile.

    Un corredor con historia

    “La Tarde del Mate” se realizará en un corredor histórico de la zona. Paralelo a la avenida Francia, con su extensa hilera de plátanos, el corredor aeróbico se extiende a lo largo de tres de las cuatro ciudades del partido: San Miguel, Muñiz y Bella Vista. Lugar elegido por corredores, ciclistas y caminantes que van en busca de la Reserva Natural, puntos históricos locales o algún rincón verde para charlar y tomar unos mates. Las vías se encuentran en el lugar desde 1888, cuando se inauguró Tramway Rural. Hasta el 2011, el tren que se dirigía hacia el norte se detenía en la Estación Bella Vista.

    Fuentes: Qué Pasa y Noticias Mercedinas.

    Temas
    Seguí leyendo

    De la música a la gastronomía: así es el restaurante de Rusherking en pleno Palermo

    Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?

    Cuáles son los 10 gustos de helado preferidos por los argentinos y qué lugar ocupa el pistacho

    Argentina busca otra estrella: el salame más largo del mundo

    El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente

    La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

    Las cinco tendencias que deja el 2025 en materia gastronómica

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Jueves 6 de noviembre. Versión PDF

    Podcast del 6 de noviembre de 2025

    Con degustaciones, talleres, música en vivo y una feria gastronómica, la propuesta busca reunir a productores, emprendedores y consumidores en un mismo espacio.

    "La Tarde del Mate" celebrará a la bebida argentina en San Miguel

    La Catedral de La Plata aparece como una de las 64 atracciones seleccionadas para el Mundial del Turismo Rural 2025.

    Mundial del Turismo Rural: las joyas arquitectónicas bonaerenses que participan

    En las salas Roja y Amarilla de Cinema Pergamino se exhibirán los mejores títulos del año a solo $5000 la entrada general.
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine