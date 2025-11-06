"La Tarde del Mate" celebrará a la bebida argentina en San Miguel

Con degustaciones, talleres, música en vivo y una feria gastronómica, la propuesta busca reunir a productores, emprendedores y consumidores en un mismo espacio. QUÉ PASA.

¿Dulce o amargo? ¿Con o sin yuyos? ¿Le armás la montañita? Nada de eso es tan importante, porque cada quién con su impronta siempre está dispuesto a compartir un mate. Y para celebrarlo, este 8 y 9 de noviembre, el Corredor Aeróbico de San Miguel es el escenario de "La Tarde del Mate", un evento para los amantes de la infusión nacional.

Una propuesta que invita a disfrutar de tradiciones, sabores y música Según informaron desde la organización, la propuesta invita a “disfrutar de nuestras tradiciones, sabores y música en vivo”, en un encuentro que busca poner en valor las costumbres argentinas en torno al mate, reuniendo a vecinos, emprendedores y artistas locales.

Durante las dos jornadas habrá un patio gastronómico con comidas típicas, stands materos con productos regionales y artesanales, y una peña folklórica que acompañará la tarde con música y baile.

Un corredor con historia “La Tarde del Mate” se realizará en un corredor histórico de la zona. Paralelo a la avenida Francia, con su extensa hilera de plátanos, el corredor aeróbico se extiende a lo largo de tres de las cuatro ciudades del partido: San Miguel, Muñiz y Bella Vista. Lugar elegido por corredores, ciclistas y caminantes que van en busca de la Reserva Natural, puntos históricos locales o algún rincón verde para charlar y tomar unos mates. Las vías se encuentran en el lugar desde 1888, cuando se inauguró Tramway Rural. Hasta el 2011, el tren que se dirigía hacia el norte se detenía en la Estación Bella Vista.

Fuentes: Qué Pasa y Noticias Mercedinas.

